Quyền Bộ trưởng Công Thương nói về việc đảm bảo an ninh năng lượng

“Đủ nguồn, đảm bảo khi khủng hoảng không đứt gãy nguồn cung và quan trọng nhất là phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp”, Quyền Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Ngày 28/3, tại buổi làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu và các giải pháp ứng phó với biến động thị trường trong thời gian tới.

Chủ động vận hành tối đa công suất

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương - Phó tổng giám đốc BSR - cho biết, trước bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, doanh nghiệp đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và tập đoàn, địa phương để chủ động điều hành sản xuất theo hướng linh hoạt, thích ứng nhanh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Một trong những giải pháp trọng tâm là duy trì nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngay từ đầu năm 2026, BSR đã đánh giá sớm các rủi ro địa chính trị, chủ động nâng mức tồn kho cao hơn định mức, nhằm tạo “vùng đệm” an toàn cho nguồn cung.

Cùng với đó, BSR đã tăng cường nhập các cấu tử phối trộn để gia tăng sản lượng xăng dầu thành phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Việc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu dầu thô và các cấu tử trung gian được xác định là yếu tố then chốt giúp nhà máy duy trì hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc BSR, trong quý I năm nay, nhà máy đạt mức vận hành quy đổi trung bình trên 120% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất đạt khoảng 2,3 triệu tấn, trong đó hơn 2 triệu tấn đã được đưa ra thị trường, vượt kế hoạch đề ra và góp phần quan trọng vào việc bình ổn nguồn cung trong nước.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc BSR phát biểu tại buổi làm việc.

Không chỉ tập trung vào xăng dầu truyền thống, BSR còn đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu sinh học. Nhà máy đã khởi động lại dây chuyền sản xuất từ đầu năm và hiện vận hành ở mức khoảng 75% công suất. Dự kiến trong thời gian tới sẽ nâng lên 100% nhằm đáp ứng nhu cầu pha trộn xăng sinh học, phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng.

Các hệ thống pha chế E100 và E10 cũng đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành khi cần thiết. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu sạch, giảm phụ thuộc vào xăng dầu truyền thống và góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, BSR đã xây dựng nhiều kịch bản điều hành theo các mức biến động khác nhau của giá dầu. Từ đó, có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo vừa hiệu quả, vừa ổn định nguồn cung cho thị trường.

“Ba yếu tố” của an ninh năng lượng

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có mức độ ảnh hưởng lớn nhất kể từ những năm 1970. Xung đột tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến hơn 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt, khoảng 25% nguồn cung phân bón và hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường thế giới.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với BSR.

Những biến động này đang tạo ra sức ép lớn đối với an ninh năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Theo Quyền Bộ trưởng, hiện nay nước ta phải nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu.

Đáng chú ý, nguồn dầu thô phục vụ cho các nhà máy lọc dầu trong nước hiện phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực Trung Đông. Trong khi đó, các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu chủ yếu đến từ châu Á và ASEAN, những khu vực cũng chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Vì vậy, bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng của Việt Nam

Trước tình hình đó, Chính phủ đã thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng do Phó thủ tướng làm Tổ trưởng, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm tổ phó, cùng sự tham gia của các bộ, ngành và doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ nhằm kiểm soát rủi ro và giữ ổn định thị trường.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nghe báo cáo về tình hình triển khai sản xuất của BSR trong thời gian qua và kế hoạch vận hành trong giai đoạn sắp tới.

Trong đó, việc nâng mức tồn kho lưu thông, duy trì dự trữ tối thiểu được coi là “lá chắn” quan trọng để ứng phó với các cú sốc nguồn cung. Đồng thời, các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm nguồn dầu thay thế trong trường hợp nguồn cung truyền thống bị gián đoạn.

Hoạt động khai thác dầu trong nước cũng được kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho BSR và các cơ sở sản xuất khác. Song song, công tác quản lý thị trường được siết chặt từ các thương nhân đầu mối đến hệ thống phân phối, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch, bền vững hơn.

Theo nhận định của Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam cơ bản vẫn duy trì được an ninh năng lượng, nguồn cung ổn định và chưa xảy ra đứt gãy. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và khó dự báo, có thể kéo dài trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng lưu ý, công tác vận hành nhà máy cần bảo đảm an toàn, ổn định, qua đó góp phần giữ vững nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới.

Do đó, yêu cầu đặt ra là các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị chủ lực như BSR, phải thường xuyên rà soát hoạt động sản xuất, cập nhật kế hoạch, tính toán lại tồn kho và cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết, phù hợp với tình hình mới nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng.

Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, Quyền Bộ trưởng khẳng định: “Đảm bảo an ninh năng lượng là phải đảm bảo đầy đủ 3 yếu tố: Đủ nguồn, đảm bảo khi khủng hoảng không bị đứt gãy nguồn cung và quan trọng nhất là phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp”.

Theo ông Hùng, để đạt được những yếu tố này, không chỉ cần các giải pháp trước mắt mà còn phải có chiến lược dài hạn. “Chúng ta phải tập trung rất cao, quyết tâm rất lớn và phải tự hỏi rằng, liệu chúng ta đã thay đổi đủ nhanh để kiểm soát, để ứng phó hay chưa? Mỗi cấp đều phải có kịch bản để ứng phó kịp thời đối với biến động của thị trường”, ông Hùng nói.