Quý tử nhà David Beckham gây chú ý

Romeo Beckham gây chú ý khi lần đầu tiên tham dự sự kiện Met Gala. Trong khi, vợ chồng Brooklyn - Nicola lại vắng mặt tại sự kiện thời trang đình đám này.

Romeo xuất hiện tại Met Gala năm nay trong bộ suit len grain-de-poudre màu đen của nhà mốt Burberry. Theo Vouge, trang phục của con trai Beckham lịch lãm nhưng vẫn đầy táo bạo, với phần ve áo nhọn bằng da, áo sơ mi da plongé màu đen đồng bộ, cà vạt và khăn thêu đều lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh gia Robert Mapplethorpe.

"Tôi luôn có xu hướng chọn suit hai hàng khuy, vì vậy Daniel đã lấy một bộ Burberry trong tủ đồ của tôi làm điểm khởi đầu và biến tấu lại thành một thiết kế riêng, với các chi tiết da để tạo cảm giác hiện đại và đặc biệt. Hình ảnh của Mapplethorpe có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến cả nghệ thuật lẫn thời trang - và bạn có thể thấy điều đó được phản ánh ở đây", Romeo giải thích về lựa chọn trang phục.

Romeo Beckham lần đầu dự Met Gala. Ảnh: Shutterstock.

Dù đây là lần đầu tiên Romeo dự Met Gala, anh thực tế đã trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thời trang trong năm qua. Theo Vogue, con trai Beckham ra mắt sàn diễn tại show Xuân-Hè 2025 của Balenciaga, sau đó tiếp tục xuất hiện tại các show như Thu-Đông 2025 của Versace ở Milan, cùng các sàn diễn của Willy Chavarria và Burberry mùa Thu-Đông 2026 và nhiều sự kiện khác.

Trong khi Romeo gây chú ý trên thảm xanh, vợ chồng Brooklyn-Nicola lại vắng mặt tại sự kiện thời trang đình đám này. Việc cặp đôi không xuất hiện được đồn đoán là vì muốn tránh mặt Romeo, khi hai bên đã không nói chuyện, liên lạc với nhau suốt thời gian dài do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, con trai cả của Beckham gây chấn động dư luận khi tuyên bố không muốn làm lành với gia đình, đồng thời tố bố mẹ nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz trước thềm đám cưới năm 2022.

Brooklyn cũng cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham từng không công nhận Nicola Peltz là người nhà. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.