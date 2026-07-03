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Xã hội

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng bộ đàm, quân trang trong vườn cà phê ở Đắk Lắk

  • Thứ sáu, 3/7/2026 15:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như bộ đàm, áo kaki, bạt bộ đội và quân trang còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông cho biết, địa phương phối hợp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin.

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Đội K51 bảo quản hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K51 cung cấp.

Việc tìm kiếm, khai quật được thực hiện trong hai ngày 1-2/7 tại vườn cà phê của gia đình ông Ama Ô Mi.

Ngoài 2 hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật gắn liền với người chiến sĩ như bạt bộ đội, áo kaki, các chi tiết của thiết bị bộ đàm thông tin cùng nhiều quân trang, quân dụng và vật dụng sinh hoạt cá nhân đã bị phân hủy theo thời gian.

Căn cứ các di vật thu được và thông tin liên quan, bước đầu xác định đây là hài cốt của một quân nhân hy sinh trong thời kỳ kháng chiến nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng cũng thu thập mẫu răng, mẫu xương để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ. Sau khi hoàn tất khai quật, hài cốt và các di vật được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông (cũ) để bảo quản, trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

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Các di vật tìm kiếm được.

Theo lãnh đạo UBND xã Krông Bông, kết quả này có được nhờ sự phối hợp giữa Đội K51, chính quyền địa phương và những nguồn tin do người dân cung cấp, góp phần thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hiện Đội K51 tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực núi Đá Đen trên cơ sở các nguồn tin do nhân dân cung cấp, với quyết tâm không để sót các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa.

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https://vtcnews.vn/phat-hien-2-hai-cot-liet-si-cung-bo-dam-quan-trang-trong-vuon-ca-phe-o-dak-lak-ar1027163.html

Theo Minh Minh/VTC News

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