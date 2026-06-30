Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể ở Tuyên Quang

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, cất bốc và quy tập hai hài cốt liệt sĩ cùng một mộ tập thể tại xã Thanh Thủy.

Chiều 29/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tá Trần Quang Huy - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ cùng một mộ tập thể tại khu vực điểm cao 658, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy.

Hài cốt liệt sĩ tại nhà chờ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày, tại điểm cao A5, thuộc thôn Giang Nam, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục quy tập thêm được một hài cốt liệt sĩ.

Theo Thượng tá Trần Quang Huy, sau khi hoàn tất công tác cất bốc, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà chờ để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Xã Thanh Thủy là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và những năm sau đó.

Nhiều năm qua, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các điểm cao.

Thời gian tới, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực từng diễn ra chiến sự ác liệt, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".