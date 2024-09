Quỹ khắc phục hậu quả bão Yagi có thêm 1 tỷ đồng từ Bộ Tài chính

Cùng với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tới toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức trong sáng nay (11/9).

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ tại tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Bộ Tài chính.

Với tinh thần “tương thân, tương ái” và để kịp thời chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại to lớn của đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ Tài chính đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan tham gia ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Với tổng số tiền quyên góp được là 1 tỷ đồng , vào chiều ngày 10/9, Bộ Tài chính đã chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay, góp sức giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng nay, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra trong toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Cùng với đó, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các đơn vị chức năng liên quan đến công tác phòng, chống lụt bão thực hiện nghiêm 5 công điện của Thủ tướng, 7 công điện của Bộ trưởng Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Trọng tâm nhất bây giờ là làm sao khắc phục được hệ thống điện để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống của người dân, bởi không có điện cũng không có thông tin mà không có điện, không có thông tin thì không có cách nào để khắc phục được hậu quả cũng như duy trì sản xuất và đời sống bình thường của người dân, đó là nhiệm vụ số 1” Bộ trưởng nêu rõ.

Cùng với việc cung ứng điện, Bộ trưởng Công Thương cũng lưu ý Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị chức năng, căn cứ vào chỉ đạo của Bộ, triển khai ngay các nhiệm vụ để đảm bảo cung ứng xăng dầu, vật tư hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng, nhất là những vùng đang bị cô lập bởi mưa lũ và những điểm phải quan tâm, đây cũng là nhiệm vụ chính của ngành Công Thương.

“Nếu làm tốt được những việc như trên, chắc chắn ngành công thương và Bộ Công Thương sẽ góp phần quan trọng và tích cực để khắc phục hậu quả do bão và hoàn lưu bão gây ra, đồng thời góp phần quan trọng và tích cực để tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển,” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thêm.

Sáng nay, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi lời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Ngoại giao ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào; tập trung thực hiện và hoàn thành đợt quyên góp ý nghĩa này trong vòng 10 ngày tới.

Đối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài, Phó thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị kịp thời thông tin, tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con kiều bào một lòng hướng về tổ quốc.

Số tiền quyên góp được, sớm thống kê và gửi về trong nước thông qua đầu mối công đoàn Bộ, Ủy ban Nhà nước về Việt Nam ở nước ngoài cũng như các tổ chức đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời chuyển đến bà con vùng thiệt hại.