Quỹ đầu tư Singapore bán hơn 55 triệu cổ phiếu Vietcombank

Sau 6 năm đầu tư vào Vietcombank, quỹ đầu tư quốc gia Singapore đã từng bước thoái vốn, hiện tỷ lệ sở hữu còn 1,01%.

GIC đã bán hơn 55 triệu cổ phiếu VCB trong tháng 7, giảm tỷ lệ sở hữu tại Vietcombank từ 1,67% xuống còn 1,01%. Ảnh: VCB.

Trong thông báo mới nhất về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên (căn cứ dữ liệu đến ngày 23/7), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) cho biết Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) hiện chỉ còn nắm giữ hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 1,01% vốn điều lệ.

Trước đó, trong báo cáo công bố tính đến ngày 17/3, GIC vẫn còn sở hữu gần 140 triệu cổ phiếu, chiếm 1,67% vốn điều lệ Vietcombank.

Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, cổ đông nắm trên 1% vốn phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng khi thay đổi tỷ lệ sở hữu trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh. Như vậy, có thể hiểu trong tháng 7, GIC đã bán ra hơn 55 triệu cổ phiếu VCB, tương ứng 0,66% vốn điều lệ ngân hàng.

Bên cạnh GIC, Vietcombank hiện còn hai cổ đông lớn khác. Trong đó, Nhà nước đang nắm giữ 74,8% vốn điều lệ, tương ứng với hơn 6,25 tỷ cổ phiếu, còn cổ đông lớn thứ hai là Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản sở hữu 15% vốn, tương đương khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu.

GIC được thành lập năm 1981 để quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia, với mục tiêu bảo toàn và gia tăng giá trị đầu tư dài hạn, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng tài chính của Singapore. Quỹ này đầu tư toàn cầu, đa dạng về loại tài sản và khu vực địa lý.

Năm 2019, GIC mua 94,4 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của Vietcombank, khi đó tương đương 2,55% vốn điều lệ ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh của Vietcombank, lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng quốc doanh này đạt lợi nhuận trước thuế 21.894 tỷ đồng , tăng 5% và tiếp tục duy trì vị thế nhà băng có lợi nhuận cao nhất ngành. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 17.539 tỷ đồng , tăng 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ và 1,59 triệu tỷ đồng , tăng 7% và 8% so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Vietcombank là 1%. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay có tổng giá trị hơn 2,6 triệu tỷ đồng . Trong đó, bất động sản là tài sản thế chấp chủ yếu, đạt giá trị hơn 1,73 triệu tỷ đồng , chiếm 67% tổng giá trị tài sản đảm bảo.

Trong nửa đầu năm nay, Vietcombank đã chi 6.507 tỷ đồng chi phí cho nhân viên (gồm lương và phụ cấp; khoản chi đóng góp theo lương; chi trợ cấp). Tại ngày 30/6, ngân hàng có 24.099 nhân viên, tăng 261 người so với đầu năm.

Ước tính, Vietcombank đã chi trung bình 270 triệu đồng/nhân viên trong 6 tháng đầu năm nay, tương ứng mức thu nhập bình quân nhân viên nhà băng này vào khoảng 45 triệu đồng/người/tháng.