Quốc hội Malaysia phẫn nộ vì bê bối nhập tịch

Dân biểu khu vực Kampar, ông Chong Zhemin, đề xuất Quốc hội Malaysia tổ chức một phiên điều trần để làm rõ lý do FIFA áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Nghị sĩ Chong Zhemin tỏ ra gay gắt với bê bối của ĐTQG.

The Star cho biết nhiều thành viên quốc hội Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ vì bê bối nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Ông Chong Zhemin cho biết: “Có khả năng đã xảy ra các vi phạm pháp luật liên quan đến việc làm giả tài liệu chính thức, điều này đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và hành động ngay lập tức từ các cơ quan chức năng”.

Ông cũng kêu gọi Quốc hội Malaysia tiến hành tranh luận và đưa ra quyết định về các biện pháp mà chính phủ cần thực hiện ngay, bao gồm việc công khai thông tin tới công chúng về các biện pháp xử lý đối với FAM và bất kỳ cá nhân nào liên quan đến các cáo buộc sai phạm.

Ông Chong Zhemin nhấn mạnh: "Vấn đề này đang đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch trong quản lý thể thao, quy trình nhập tịch cho các vận động viên, cũng như công tác giám sát các tài liệu chính thức".

Trước đó, trên trang cá nhân, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh khẳng định thông báo từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia là vấn đề rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Malaysia.

Bà Yeoh nhấn mạnh: "FAM nói rằng đó chỉ là lỗi kỹ thuật, lỗi của nhân viên, nhưng tất cả đều cần phải cải thiện. Tuyên bố dài 19 trang này chứa đựng những phát biểu rất nghiêm trọng của FIFA, làm hoen ố hình ảnh của đất nước".

Hector Hevel sinh ra ở Hà Lan và không có giấy tờ chứng minh ông bà sinh ra tại Malaysia.

Truyền thông Malaysia cho rằng có khả năng FAM không chỉ đơn thuần mắc "lỗi kỹ thuật" mà đang tiếp tay, thậm chí tham gia vào một mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Đầu tháng này, hai đường dây làm giả mạo hộ chiếu – một liên quan trực tiếp đến mẹ vợ của một cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia vừa bị cảnh sát nước này phanh phui.

Cảnh sát quận Gombak (dưới sự chỉ đạo của Phân bộ Điều tra Tội phạm Thương mại) đột kích một căn hộ, bắt giữ một phụ nữ Malaysia 46 tuổi – được xác định là mẹ vợ của một cầu thủ đội tuyển quốc gia – cùng 4 đàn ông Pakistan (tuổi từ 39-47).

Người phụ nữ - mẹ vợ của tuyển thủ Malaysia - được cho là thủ lĩnh, hợp tác với chồng ngoại quốc (cũng bị bắt trước đó), và đường dây hoạt động từ đầu năm ở Shah Alam.

Bên cạnh đó, một đường dây gian lận hộ chiếu khác đã bị điều tra từ tháng 7. Bốn sĩ quan biên phòng Malaysia cũng bị tạm giam vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Các sĩ quan này cũng làm việc ở Johor Bahru – cửa ngõ biên giới Malaysia-Singapore. Họ bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ để đóng dấu hộ chiếu mà không cần người sở hữu hộ chiếu có mặt.