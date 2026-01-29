Quốc gia xa Việt Nam nhất trên Trái Đất

Không phải Mỹ hay Cuba, Peru mới là quốc gia cách xa Việt Nam nhất. Theo trang Distance Between Cities on Map, khoảng cách từ Peru đến Việt Nam là 19.366 km. Do Việt Nam nằm ở Đông Nam Á còn Peru nằm ở Nam Mỹ, hai quốc gia gần như nằm ở hai phía đối diện nhau trên Trái Đất.

Peru là quốc gia lớn thứ ba ở Nam Mỹ, sau Brazil và Argentina. Nơi này có địa hình đa dạng trải dài từ núi cao, bãi biển đến sa mạc và rừng mưa nhiệt đới. Phần lớn dân số nước này tập trung sinh sống dọc bờ biển Thái Bình Dương, cũng là nơi đặt thủ đô Lima. Đáng chú ý, ven bờ biển phía tây Peru là dải sa mạc hẹp dài khoảng 2.500 km, từng là nơi cư trú của các nền văn hóa cổ như Chimú và Nasca từ hàng nghìn năm trước. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 10% diện tích lãnh thổ, khu vực sa mạc ven biển hiện là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số Peru.

Là một trong những quốc gia có lịch sử lâu đời ở Nam Mỹ, Peru có dấu vết cư trú của con người từ khoảng 15.000 năm trước. Hơn 5.000 năm trước, các xã hội cổ đại bắt đầu hình thành dọc bờ biển phía tây và dần lan vào nội địa, tiêu biểu là các nền văn hóa Chavín, Moche và Nasca. Nổi bật nhất trong lịch sử Peru là nền văn minh Inca, tồn tại cách đây khoảng 600 năm. Người Inca cũng để lại quần thể Machu Picchu nổi tiếng trên dãy Andes trước khi nền văn minh này sụp đổ sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha vào năm 1532.

Dân cư Peru là sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa, gồm người bản địa, người Tây Ban Nha và các cộng đồng châu Âu khác, cùng với đó là hậu duệ của nô lệ châu Phi và người châu Á. Trước đây, phần lớn dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, song hiện nay hơn 70% người dân đã tập trung tại các đô thị. Về tôn giáo, đa số người Peru theo Công giáo do được du nhập từ thế kỷ 16.

Theo số liệu do Chính phủ Peru công bố, nước này hiện có 47 nhóm ngôn ngữ bản địa, trong khi một số tổ chức quốc tế như UNESCO đưa ra con số 48. Peru hiện có khoảng 4 triệu người bản địa thuộc 55 bộ tộc khác nhau, mỗi cộng đồng sở hữu những truyền thống văn hóa cùng ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng. Dù đa dạng về ngôn ngữ, Peru chỉ công nhận ba ngôn ngữ chính thức gồm tiếng Tây Ban Nha, Quechua và Aymara. Trong đó, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất với khoảng 82,6% dân số có khả năng giao tiếp thành thạo.

Rừng mưa Amazon - khu rừng mưa lớn nhất thế giới - hiện bao phủ gần một nửa lãnh thổ Peru. Trong tiếng Tây Ban Nha, khu rừng rậm này được gọi là selva, hiện là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật đặc hữu không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất. Một số nghiên cứu còn cho rằng tại đây có thể vẫn tồn tại những bộ lạc thổ dân chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Không chỉ có rừng mưa nhiệt đới, Peru còn có dãy Andes - dãy núi cao thứ hai thế giới, chạy dọc lãnh thổ quốc gia này theo hướng bắc nam và tạo nên địa hình hiểm trở rất đặc trưng. Theo National Geographic, đỉnh Huascarán, cao khoảng 6.700 m, hiện là điểm cao nhất của dãy Andes tại Peru. Nhờ độ cao không tưởng, dãy núi này từng được người Inca cổ đại tôn thờ như các vị thần.

Nhờ sở hữu nhiều hệ sinh thái đa dạng, Peru được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên sinh học phong phú hàng đầu thế giới, với số lượng động, thực vật vượt trội so với nhiều nước khác. Chỉ trong một khu rừng mưa rộng khoảng 100 ha cũng đã ghi nhận hơn 6.000 loài thực vật, trong đó có hàng trăm loài đặc hữu chỉ xuất hiện tại Amazon. Do mức độ tác động của con người còn hạn chế, phần lớn các hệ sinh thái tự nhiên tại Peru đến nay vẫn giữ được trạng thái tương đối nguyên vẹn.

