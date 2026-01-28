Cuộc sống trên hòn đảo chật chội nhất thế giới

Ngoài khơi bờ biển Colombia có một hòn đảo tên Santa Cruz del Islote, được biết đến như một hòn đảo không giống bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất. Nằm giữa khu vực chủ yếu là các quần đảo không có người ở, xung quanh là rừng ngập mặn được bảo vệ và những rạn san hô giàu sinh học, hòn đảo này không gây chú ý bởi thiên nhiên mà bởi con người. Chính cộng đồng cư dân đông đúc đã tạo nên sức sống đặc biệt cho Santa Cruz del Islote và cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện khác thường.

Santa Cruz del Islote được xem là một trong những hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Theo National Geographic, khoảng 600 người sinh sống trên diện tích chưa đến một ha. Hơn một thế kỷ trước, các ngư dân đã dựng đảo trên nền san hô và quyết định định cư lâu dài nhờ vị trí thuận lợi, đặc biệt là không có muỗi. Theo thời gian, con cháu của những cư dân đầu tiên ngày càng đông nhưng hầu như không ai rời đảo. Dù diện tích đảo rất nhỏ, nơi này vẫn có đủ nhà thờ, cửa hàng, nhà hàng, trường học... nhằm phục vụ đời sống người dân.

Dù có trường học, giáo dục lại là một trong những khó khăn lớn của hòn đảo này. Nơi đây được xem là “vương quốc của trẻ em” khi phần lớn cư dân còn rất trẻ. Khoảng 65% dân số Santa Cruz del Islote dưới 18 tuổi. Nhưng trên đảo chỉ có một trường học tạm bợ cao 3 tầng và chỉ dạy đến hết tiểu học. Khi lên khối lớp cao hơn, trẻ em buộc phải đến thành phố Cartagena học tập nhưng vẫn thường bị tụt lại so với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, nhiều em chọn ở lại Islote để nối nghiệp gia đình làm nghề đánh cá.

Huyết thống cũng là câu chuyện kỳ lạ khiến Santa Cruz del Islote nhận được nhiều sự chú ý. Toàn bộ dân cư trên đảo chỉ mang 6 họ khác nhau, nghĩa là họ có quan hệ họ hàng hoặc thông gia với nhau. Trên hòn đảo nhỏ, chật hẹp này, việc nhiều thế hệ cùng sinh hoạt chung là điều phổ biến. Do diện tích hạn chế, các gia đình buộc phải xây thêm tầng khi cần mở rộng không gian sống. Khoảng 100 căn nhà của người dân trên đảo được sơn những gam màu tươi sáng và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một điều đáng chú ý khác là Santa Cruz del Islote gần như tuyệt đối yên bình, không có tội phạm và không có phương tiện cơ giới. Trên đảo cũng không có cảnh sát và người dân không khóa cửa nhà. Nhờ cộng đồng nhỏ, quen biết lẫn nhau, nơi đây chưa từng ghi nhận vụ việc phạm pháp nào. Đảo cũng không có ôtô hay xe máy, loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn giao thông. Việc đi lại chủ yếu bằng cách đi bộ hoặc di chuyển bằng thuyền.

Dù dân số liên tục gia tăng, điều kiện sống trên đảo vẫn còn nhiều thiếu thốn. Ngoài nguồn hải sản sẵn có, mọi loại thực phẩm và nhu yếu phẩm đều phải vận chuyển bằng thuyền từ đất liền. Hòn đảo cũng không có khả năng tự cung cấp nước ngọt mà phải nhờ hải quân Columbia tiếp tế. Santa Cruz del Islote thậm chí không có không gian cho một nghĩa trang. Vì vậy, người chết được chôn cất trên các đảo lân cận.

Do sống phụ thuộc vào nguồn hải sản sẵn có, trước đây, rùa biển từng là nguồn thực phẩm quen thuộc của người dân trên đảo. Tuy nhiên, khi nhận thức được tình trạng suy giảm của loài này, người dân đã chủ động ngừng săn bắt. Nếu rùa vô tình mắc lưới, chúng sẽ được giữ an toàn và bàn giao cho các tổ chức bảo tồn. Bên cạnh đó, cư dân đảo còn tích cực tuyên truyền cho du khách và cộng đồng xung quanh về tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa biển.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.