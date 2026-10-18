Quốc Cường Gia Lai tính vay 1.500 tỷ sau khi bà Như Loan trở lại

Quốc Cường Gia Lai vừa thông qua chủ trương vay vốn, cấp hạn mức tín dụng hoặc bảo lãnh tối đa 1.500 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan đã được bổ nhiệm trở lại làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: H.B.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông qua chủ trương làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn, cấp hạn mức tín dụng hoặc bảo lãnh với tổng giá trị tối đa 1.500 tỷ đồng , nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Theo nghị quyết được công bố, doanh nghiệp chấp thuận sử dụng tài sản của công ty hoặc bên thứ ba để thế chấp, cầm cố, bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. HĐQT đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.

Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan được bổ nhiệm trở lại làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, thay con trai là ông Nguyễn Quốc Cường.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 6, ông Nguyễn Quốc Cường, khi đó đang giữ chức Tổng giám đốc, từng cho biết doanh nghiệp muốn hạn chế việc phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài nếu chưa có nguồn thu chắc chắn.

Bà Như Loan cũng từng đề cập lo ngại chi phí lãi vay. Theo thông tin được công bố tại phiên họp, nếu vay 1.000- 1.500 tỷ đồng , doanh nghiệp có thể phải chịu thêm hơn 100 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm. Thay vì vay ngân hàng, bà từng sử dụng tài sản cá nhân để cho công ty mượn vốn không tính lãi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Quốc Cường Gia Lai còn khoản phải trả liên quan Công ty CP Đầu tư Sunny Island hơn 1.583 tỷ đồng . Sau ngày kết thúc kỳ kế toán 30/6, doanh nghiệp đã thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Như vậy, Quốc Cường Gia Lai vẫn còn phải thanh toán khoảng 1.471 tỷ đồng để hoàn tất nghĩa vụ liên quan dự án Bắc Phước Kiển (TP.HCM)

Khoản tiền này bắt nguồn từ giao dịch giữa Quốc Cường Gia Lai và Công ty Sunny Island năm 2017. Khi đó, hai bên ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với giá trị lên đến 14.800 tỷ đồng . Sunny Island đã thanh toán hơn 2.880 tỷ đồng nhưng sau đó phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Sau quá trình giải quyết tại trọng tài và tòa án, Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả khoản tiền đã nhận để nhận lại quyền sở hữu dự án. Nghĩa vụ này tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai, do nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.