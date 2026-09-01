Vợ chồng em gái ông Nguyễn Quốc Cường cho QCGL mượn gần 440 tỷ đồng

Thông tin được ghi nhận trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG).

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (thứ hai từ trái sang) tại phiên họp cổ đông thường niên của Quốc Cường Gia Lai năm 2025. Ảnh: Website Quốc Cường Gia Lai.

Cụ thể, tại thời điểm cuối quý II, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) tiếp tục ghi nhận nhiều khoản phải trả đối với các cá nhân có quan hệ với ban lãnh đạo.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - đã cho doanh nghiệp mượn thêm khoảng 148 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Qua đó, tổng số tiền QCG phải trả bà My tăng lên gần 200 tỷ đồng tại ngày 30/6. Khoản vay có thời hạn 12 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động và không chịu lãi suất.

Không chỉ bà My, một số thành viên và người có liên quan đến ban lãnh đạo cũng đang cung cấp vốn cho Quốc Cường Gia Lai. Cụ thể, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường cho công ty mượn khoảng 30 tỷ đồng , trong khi ông Lầu Đức Duy - chồng bà Huyền My - cho mượn khoảng 240 tỷ đồng .

QCG cũng ghi nhận các khoản phải trả đối với Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Hà. Phần lớn các khoản này là vay tín chấp, với lãi suất 0% hoặc chưa xác định lãi suất tại thời điểm soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Điểm sáng là nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai tất toán, giảm dư nợ nhiều khoản vay cũ. Tổng giá trị vay nợ tài chính nhờ đó giảm hơn 100 tỷ đồng , còn 933 tỷ đồng .

Tính cả các khoản nợ phải trả khác, tổng nghĩa vụ nợ của Quốc Cường Gia Lai vẫn trên 3.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6, giảm đáng kể so với mức khoảng 4.000 tỷ đồng hồi đầu năm.

Áp lực dòng tiền của Quốc Cường Gia Lai còn thể hiện qua kết quả kinh doanh nửa đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận hơn 80 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng khoảng 1/3 cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2.403 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên giữa năm.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng , gấp 18 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ khoản thu bất thường khi công ty thanh lý, bán nhà máy thủy điện.

Động thái bán tài sản diễn ra trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai cần một lượng tiền lớn để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Phước Kiển tiếp tục được ghi nhận trong khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn với giá trị 5.405 tỷ đồng , tương đương khoảng 68% tổng tài sản của tập đoàn.

Hiện tại, Cơ quan Thi hành án đang tạm giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiển cho đến khi Quốc Cường Gia Lai hoàn trả đủ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ CTCP Đầu tư Sunny Island, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm ngày 3/12/2024.

Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026, tổng số tiền Quốc Cường Gia Lai đã nộp thi hành án đạt 1.411,4 tỷ đồng . Như vậy, doanh nghiệp còn phải thu xếp gần 1.471,4 tỷ đồng để có thể nhận lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án Phước Kiển.