Quảng Ninh nghiên cứu thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink

TP Quảng Ninh đang nghiên cứu thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô, nhằm bổ sung phương thức kết nối trên địa bàn.

TP Quảng Ninh đang nghiên cứu thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa có cuộc làm việc với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam để trao đổi về khả năng ứng dụng dịch vụ Internet vệ tinh trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu về dịch vụ, tư cách pháp lý, phạm vi được cấp phép, điều kiện kỹ thuật, thiết bị đầu cuối và phương án phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong nước để cung cấp dịch vụ.

Trên cơ sở trao đổi, thành phố đang nghiên cứu phương án thí điểm tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô. Đây là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, việc đầu tư và mở rộng hạ tầng viễn thông mặt đất còn gặp nhiều khó khăn.

Việc ứng dụng công nghệ vệ tinh được kỳ vọng bổ sung phương thức kết nối, nâng cao khả năng tiếp cận Internet, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giải pháp này cũng được đánh giá có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Thông tin chỉ đạo, điều hành; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; phát triển du lịch và kinh tế biển. Đặc biệt, tại những địa bàn có vị trí địa lý đặc thù như Hoành Mô và Cô Tô, việc bổ sung phương thức kết nối mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin liên lạc, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, các đơn vị thống nhất đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét chủ trương nghiên cứu, triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại hai địa bàn trên.

Để đánh giá tính khả thi, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn về cơ chế đầu tư, mua sắm thiết bị, thuê dịch vụ và các điều kiện pháp lý liên quan. Starlink Services Việt Nam được đề nghị cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật, phương án triển khai và chi phí dịch vụ để các đơn vị xem xét trước khi đề xuất các bước tiếp theo.

Được biết, Starlink Services Việt Nam là công ty thuộc Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề chính là viễn thông vệ tinh, đặt trụ sở tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh, bao gồm cung cấp dịch vụ truy cập Internet cố định qua vệ tinh, cho thuê kênh truyền dẫn phục vụ các trạm thu phát sóng di động, đồng thời cung cấp Internet vệ tinh di động trên biển và trên máy bay.

Ngoài ra, công ty còn đăng ký đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trong đó có mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.

Starlink là dự án Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hướng tới cung cấp kết nối băng thông rộng tại những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông truyền thống. Dịch vụ này phù hợp với các vùng chưa thể kéo cáp quang hoặc nơi hệ thống mạng bị gián đoạn do xung đột, thiên tai.

Tính đến đầu năm 2026, Starlink đã hiện diện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 5 triệu người dùng.