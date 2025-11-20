Quang Minh hôn bạn gái kém 37 tuổi ở tiệc sinh nhật

Nam diễn viên đón tuổi mới bên bạn gái. Anh bất ngờ khi được nửa kia tặng món quà giá trị.

Ngày 20/11, diễn viên Quang Minh đón sinh nhật tuổi 66 bên người thân. Anh được bạn gái Tăng Khánh Chi tổ chức tiệc mừng tại một nhà hàng sang trọng. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu. Sau khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn đời, Tăng Khánh Chi tặng Quang Minh món quà hàng hiệu. Nghệ sĩ tỏ ra bất ngờ và hôn bạn gái.

Trên trang cá nhân, Tăng Khánh Chi chia sẻ những hình ảnh trong tiệc sinh nhật của Quang Minh và viết: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Chúc cho chúng mình cứ mãi sến như vậy nha chồng".

Quang Minh cho biết vào ngày sinh nhật, anh nguyện cầu sức khỏe và gia đạo bình an.

Quang Minh bất ngờ khi được bạn gái tổ chức sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Hơn một năm qua, Quang Minh dành nhiều thời gian bên bạn gái và con trai. Anh đưa các thành viên trong gia đình đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.

Tăng Khánh Chi cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Quang Minh. Vào đầu tháng 11, cả hai tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai Dustin.

Người đẹp có một con gái riêng trước khi đến với Quang Minh. Nghệ sĩ cũng thân thiết với con riêng của bạn gái. Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang. Cuối thập niên 1980, Quang Minh được biết đến rộng rãi khi biểu diễn trong đoàn Kim Cương và Bông Hồng. Năm 1990, anh sang Mỹ định cư, sau đó phát triển sự nghiệp diễn hài. Những năm gần đây, anh hoạt động nhiều ở Việt Nam, tham gia đóng phim.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, bắt đầu hẹn hò với Quang Minh từ năm 2023. Tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con trai Dustin tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Trong một talk show, cô cho biết hứng chịu nhiều bình luận ác ý sau khi sinh con với Quang Minh. "Một đêm nọ, em thấy chồng rất stress. Em nghĩ là mình không thể để cảm xúc đi xuống nữa. Gia đình mình đang đón niềm vui, không thể vì những lời lẽ đó mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình được. Rồi sau đêm ấy, em cắt đi hết tất cả suy nghĩ tiêu cực. Em thấy chính mình phải là người tạo năng lượng tích cực cho gia đình", Khánh Chi chia sẻ.