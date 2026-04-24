Quang Minh đã đăng ký kết hôn với vợ kém 37 tuổi

Nam diễn viên "Trùm Sò" cho biết anh và vợ không có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2024.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Quang Minh xác nhận thông tin đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi vào năm 2024. Song vợ chồng anh không có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Nam nghệ sĩ cho biết thời điểm đó, Tăng Khánh Chi mang thai bé Dustin (tên ở nhà của con trai Quang Minh - PV). Vì vậy, anh và vợ kém tuổi quyết định đăng ký kết hôn và làm thủ tục khai sinh cho con trai.

Quang Minh và vợ tại thảm đỏ sự kiện phim. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết hài lòng và an yên. Anh tập trung cho công việc đóng phim và dành thời gian nhiều cho vợ con. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng nam diễn viên đi du lịch hoặc chơi thể thao cùng nhau. Tăng Khánh Chi cũng đồng hành với chồng trong nhiều sự kiện giải trí, phim ảnh.

Thời gian qua, nghệ sĩ Quang Minh góp mặt trong nhiều dự án phim. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, anh cùng lúc tham gia Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8.

Vợ của Quang Minh sinh năm 1996. Cô và nam nghệ sĩ hẹn hò từ năm 2023. Đến tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con trai Dustin tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Trong một talk show, cô cho biết hứng chịu nhiều bình luận ác ý sau khi sinh con với Quang Minh. "Một đêm nọ, em thấy chồng rất stress. Em nghĩ là mình không thể để cảm xúc đi xuống nữa. Gia đình mình đang đón niềm vui, không thể vì những lời lẽ đó mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình được. Rồi sau đêm ấy, em cắt đi hết tất cả suy nghĩ tiêu cực. Em thấy chính mình phải là người tạo năng lượng tích cực cho gia đình", Khánh Chi chia sẻ.

Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang. Cuối thập niên 1980, Quang Minh được biết đến rộng rãi khi biểu diễn trong đoàn Kim Cương và Bông Hồng. Năm 1990, anh sang Mỹ định cư, sau đó phát triển sự nghiệp diễn hài. Những năm gần đây, anh hoạt động nhiều ở Việt Nam, tham gia đóng phim.

Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Quang Minh cho biết: "Tôi bắt đầu cảm nhận được thời gian trôi rất nhanh từ mấy năm nay. Vì vậy, tôi luôn nghĩ phải tận hưởng và học cách sống cho mình. Trước đây, tôi hay suy nghĩ, bị chi phối nhiều bởi sự tự ti, mặc cảm. Tôi sợ những lời bàn tán nên sống khép kín. Sau này, tôi mới bắt đầu ra ngoài nhiều, nhất là khi về Việt Nam sống. Dù vậy, tôi không có bạn bè thân trong showbiz".