Quang Hùng MasterD: 'Tôi bị rối loạn thần kinh thực vật'

Quang Hùng MasterD cho biết bị rối loạn thần kinh thực vật từ 9 năm trước. Anh vẫn đang điều trị vì chưa khỏi hoàn toàn, chỉ đạt hơn 80%.

Là khách mời trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Quang Hùng MasterD cho biết anh mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Ca sĩ kể: "Tôi bị bệnh này từ 9 năm trước do làm nhạc DJ quá nhiều, ở trong phòng quá nhiều. Đến một ngày tôi đi đo điện tâm đồ thì bác sĩ bảo tôi bị rối loạn thần kinh thực vật. Lúc lên sân khấu là tay tôi run nhưng bây giờ đỡ hơn rồi".

"Lúc ở quê, tôi từng uống thuốc bắc và thuốc tây vẫn không đỡ. Sau đó, tôi vào TP.HCM lập nghiệp, bệnh tình đỡ hơn", anh chia sẻ thêm. Nam ca sĩ nói cách chữa bệnh hiệu quả nhất là trực tiếp đối diện với nó.

Một phần trong quá trình trị bệnh yêu cầu Quang Hùng phải ra ngoài, gặp gỡ giao tiếp với nhiều người. Từ đó, bệnh tình có thuyên giảm nhưng chưa hết hẳn. Hiện, anh vẫn đang điều trị vì chưa khỏi hoàn toàn, chỉ đạt hơn 80%.

Quang Hùng MasterD trong show diễn giữa tháng 10. Ảnh: Fb Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở Thái Lan trước khi tham gia Anh trai "say hi". Trong chương trình, anh được đánh giá có khả năng tạo hit, bứt phá sau tiết mục Catch Me If You Can cùng team Nicky, Công Dương và Negav. Sau tập 4, nam ca sĩ đứng thứ 2 về lượt thảo luận, trên cả HIEUTHUHAI. Quang Hùng MasterD trước đó cũng nổi tiếng và có fan ở Thái Lan.

Cùng với HIEUTHUHAI và 4 cái tên khác, Quang Hùng lọt best 5, tức 5 anh trai có bình chọn cao nhất.

Gần đây, Quang Hùng vướng ồn ào liên quan đến một số ca khúc nổi tiếng của anh như Trói em lại và Tình đầu quá chén. Sau đó, phía ca sĩ thông báo đã giải quyết ổn thỏa với các bên liên quan.