Phán quyết mới trong vụ án tình dục của Diddy

Thẩm phán ở New York bác yêu cầu của Sean "Diddy" Combs trong việc cấm công tố viên và quan chức chính phủ tiết lộ thông tin về vụ án.

Theo Page Six, thẩm phán Subramanian nhấn mạnh rằng các đặc vụ liên bang, điều tra viên và cả đội ngũ pháp lý của rapper phải tuân thủ luật cấm tiết lộ thủ tục tố tụng của bồi thẩm đoàn ra ngoài.

"Để rõ ràng, lệnh này không dựa trên phát hiện cho thấy có bất kỳ hành vi sai trái nào. Bởi tòa án chưa đưa ra kết luận liên quan đến cáo buộc của bị cáo rằng thông tin về vụ án đã bị rò rỉ", ông Subramanian phát biểu.

“Mục đích của lệnh này là giúp đảm bảo rằng từ giờ trở đi sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến một phiên tòa công bằng. Tòa án sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào", thẩm phán nhấn mạnh.

Đội ngũ pháp lý của trùm nhạc rapper đã từ chối bình luận về phán quyết trên khi được Page Six liên hệ.

Đặc vụ liên bang, điều tra viên và cả đội ngũ pháp lý của Diddy phải tuân thủ luật cấm tiết lộ thủ tục tố tụng ra ngoài. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Phán quyết mới được đưa ra sau khi nhóm luật sư của rapper I'll Be Missing You đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cáo buộc các đặc vụ đã tiết lộ thông tin trái phép, bao gồm cả thông tin vụ khám xét nhà riêng của Diddy tại Miami và Los Angeles vào tháng 3, gây ảnh hưởng lớn đến vụ án.

Đáng chú ý, họ cáo buộc chính phủ liên bang đã tiết lộ đoạn CCTV ghi lại cảnh Diddy ngược đãi bạn gái cũ Casandra "Cassie" Ventura cho CNN nhằm mục đích "làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và khả năng Sean Combs tự bào chữa trước bồi thẩm đoàn".

"Thay vì sử dụng băng ghi hình làm bằng chứng xét xử, các đặc vụ đã sử dụng sai mục đích theo cách gây tổn hại và bất lợi nhất có thể cho thân chủ của chúng tôi", tài liệu viết.

Phía Diddy yêu cầu bịt miệng các công tố viên và quan chức chính phủ để ngăn chặn làm lộ thông tin cho giới truyền thông, và yêu cầu đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ phải giao nộp "email, tài liệu và hồ sơ" về các vụ rò rỉ thông tin trước đó.