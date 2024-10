Con gái ông Obama gây chú ý

Sasha và Malia Obama hóa trang theo phong cách miền Tây hoang dã khi dự tiệc Halloween do Billie Eilish tổ chức.

Page Six đưa tin trong tiệc Halloween ở Hollywood (Mỹ) vào ngày 27/10, Malia Obama mặc váy denim siêu ngắn, phối áo ba lỗ và giày boots cao đến đùi. Một con trăn giả quấn quanh người cô gái 26 tuổi. Với trang phục này, Malia để lộ hình xăm trên bắp tay.

Trong khi đó, em gái cô là Sasha, 23 tuổi, xuất hiện với áo ôm sát gợi cảm kết hợp quần short, choàng áo khoác da. Tổng thể trang phục được đánh giá phù hợp với phong cách miền Tây hoang dã.

Hai con gái ông Obama thường xuyên dự tiệc có đông đảo sao Hollywood. Nguồn tin cho biết bữa tiệc Halloween do giọng ca Bad Guy tổ chức quy tụ người mẫu Kaia Gerber, rapper The Kid LAROI, diễn viên Kiernan Shipka...

Vài ngày trước, Malia và Sasha được nhìn thấy đến xem concert của Charli XCX ở Los Angeles.

Hai con của ông Obama mặc gợi cảm, cá tính ở tiệc Halloween. Ảnh: Page Six.

Sasha đã tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Nam California (USC). Con gái út của ông Obama theo đuổi phong cách ăn mặc gợi cảm, thậm chí từng vấp tranh cãi vì hở bạo. Có lần cô gái trẻ mặc bikini nhỏ xíu và chân váy maxi cạp trễ, để lộ phần lớn thân trên. Cô còn vừa hút thuốc vừa trò chuyện với nhóm bạn trên phố.

Chị của cô lại hướng tới hình ảnh cá tính, bụi phủi hơn. Trong sự kiện hồi tháng 9, Malia diện bộ trang phục do Vivienne Westwood thiết kế gồm áo crop-top hở vai kết hợp chân váy đồng điệu họa tiết kẻ sọc. Cô đến để quảng bá cho tác phẩm đầu tay do cô đạo diễn, phim ngắn The Heart.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện một người đàn ông gặm nhắm nỗi cô đơn và đau buồn vì mất mẹ, đồng thời cố gắng hoàn thành tâm nguyện kỳ lạ của bà trước lúc qua đời.

Trong cuộc phỏng vấn với Today, những cô nàng nhà Biden tiết lộ họ đã học hỏi nhiều điều từ Sasha và Malia Obama Họ khen 2 con gái ông Obama khiêm tốn và toát lên khí chất riêng.