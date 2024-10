Adele bị điếc tạm thời

Adele đã bị điếc tạm thời một bên tai sau khi chịu đựng chứng nhiễm trùng đau đớn trong hai tháng qua.

Theo OK Magazine, ca sĩ Hello trải qua cơn đau "tệ hơn cả sinh con" sau khi mắc bệnh ảnh hưởng đến thính giác. Cô cho biết bản thân đã nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp trong thời gian lưu trú 10 ngày tại Munich (Đức) vào tháng 8.

"Tình trạng rất nghiêm trọng, không dễ điều trị. Tôi chưa bao giờ bị như thế trước đây. Loại vi khuẩn này gây cho tôi cơn đau đớn nhất từ trước tới nay", Adele chia sẻ.

Ban đầu, Adele sử dụng kháng sinh, nhưng sau đó cô phát hiện mình dùng sai thuốc khiến tai đau nhức không chịu nổi. Đến bệnh viện kiểm tra, ca sĩ được kê đơn thuốc mới giúp đẩy nhanh tiến trình điều trị.

"Họa mi nước Anh" kể thêm: "Tôi từng muốn cắt tai mình vài lần và may mắn tôi không còn đau nữa. Nhưng thực ra tai trái của tôi đã bị điếc tạm thời".

Adele trong show diễn ở Munich. Ảnh: @adele.

TMZ cho biết Adele vừa tham gia đêm nhạc Weekends with Adele tại Las Vegas hôm 27/10. Trong lúc đang biểu diễn ca khúc When we were young, cô vỡ òa xúc động khi thấy diva Celine Dion ngồi dưới hàng ghế khán giả. Đoạn video ghi lại cảnh này được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng, thu hút sự chú ý.

Adele sắp kết thúc chuỗi concert Weekends with Adele tại Las Vegas sau hai năm và chuẩn bị dành thời gian trải nghiệm những lĩnh vực mang tính sáng tạo. Tờ Los Angeles Times cho rằng nghệ sĩ có thể theo đuổi chứng chỉ văn học Anh hoặc thử diễn xuất trong lúc ngừng làm nhạc.

Khi được đài truyền hình Đức ZDF hỏi về việc ra mắt album thứ năm sau 30 đã được phát hành năm 2021, Adele nói không có kế hoạch sản xuất nhạc mới. "Tôi không còn nhiều năng lượng sau chuyến lưu diễn dài ở Las Vegas. Thậm chí còn không hát trong nhà", cô tâm sự.