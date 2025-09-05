Quảng cáo Google mất 8 năm để thành sự thật

Sau khi công bố lần đầu năm 2017, tính năng xoá hàng rào của Google Photos chỉ mới được hiện thực hoá gần đây.

Bản demo công nghệ xoá rào 7 năm trước. Ảnh: Google.

Năm 2017 tại hội nghị I/O, chỉ vài tháng sau khi bản Pixel đầu tiên ra mắt, Google Photos đã từng tung bản demo hứa hẹn công nghệ loại bỏ hàng rào chắn trong ảnh chụp. Trải qua 9 thế hệ, với sự giúp đỡ của AI, chiếc điện thoại giờ đây đã có thể thực hiện đúng như những gì hãng từng quảng bá.

Bằng cách xoá phần chắn và phục hồi phần bị che khuất của ảnh, công nghệ có thể loại bỏ vật thể một cách mượt mà. Các thiết bị mới của Google như Pixel 10 Pro có sử dụng Gemini AI tiên tiến, cho phép người dùng chỉnh sửa bằng giọng nói hay mô tả đơn giản.

Trước đó, Google Photos có tính năng Magic Editor phần nào đó đã từng làm được điều này, nhưng so với các công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp như Photoshop, kết quả đôi khi vẫn chưa hoàn hảo. Tính năng hỗ trợ chỉnh sửa ảnh nhanh chóng, nhưng vẫn chưa khắc phục hoàn toàn các lỗi như nhem hình, vùng mờ.

Hàng loạt người dùng đã sử dụng tính năng xoá vật thể bằng trò chuyện trên Pixel 10 Pro và đăng tải kết quả của mình lên Threads. Người dùng Ronkak Gandhi đã chụp một chú chim đại bàng trong lồng sắt, và kết quả xoá lưới được thực hiện khá ấn tượng.

Kết quả của người dùng trên Threads. Ảnh: Ronkak Gandhi.

Tuy nhiên, khi xem kỹ, một vài điểm chưa hoàn hảo của bức hình như độ sần sùi của vỏ cây và hàng rào phía sau vẫn chưa được loại bỏ.

Theo 9to5Google, trong lý thuyết thì đây sẽ là mức tối thiểu của công nghệ này. Người viết cho rằng Gemini AI sẽ liên tục học hỏi từ người dùng và ngày càng giỏi hơn trong việc nhận diện chướng ngại vật cụ thể.

Các hãng khác như Samsung với Object Eraser trên dòng Galaxy hay Apple với Photo Clean Up đang trong giai đoạn dự kiến cũng thực hiện khá tốt tác vụ xoá vật thể. Người dùng chuyên nghiệp có thể sử dụng Adobe Photoshop hoặc Adobe Firefly, được hỗ trợ trên cả điện thoại và máy tính.

Điểm khác biệt mà Google mang đến nằm ở sự kết hợp với chatbot mạnh mẽ của hãng, mang đến sự dễ dùng chỉ bằng lời nói hoặc ngôn ngữ. Người dùng có thể truy cập tính năng này trong mục Ask Photos. Điểm hạn chế nằm ở độ phổ biến, khi hiện tại chỉ cho phép dùng tại Mỹ, trên Pixel 10 Pro.

Dù mất tới 8 năm để hiện thực hoá một bước tiến lớn trong công nghệ chụp ảnh, nhiều người dùng đã bày tỏ sự phấn khích khi cuối cùng Ask Photos cũng được ra mắt. Với công nghệ này, dòng Pixel tiếp tục định hình về khả năng chụp, phân tích và chỉnh sửa ngay trên điện thoại thông minh.