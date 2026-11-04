Quần vợt ra đời thế nào?

Quần vợt được cho là phát minh bởi luật sư Harry Gem và người bạn Augurio Perera ở thành phố Birmingham, Anh.

Quần vợt hiện thời ta đang chơi được cho là ra đời vào khoảng thời gian giữa các năm 1859 và 1865, với vợt và bóng, chơi trên sân cỏ, bởi luật sư Harry Gem và người bạn Augurio Perera ở thành phố Birmingham, Anh. Năm 1872, cùng với hai bác sĩ địa phương nữa, họ lập ra câu lạc bộ quần vợt đầu tiên trên thế giới, và môn này được gọi là Lawn Tennis. Lawn có nghĩa là sân cỏ.

Nhưng trước đó, Lawn Tennis đã có một “người cha” gọi là Real Tennis. Real ở đây không mang nghĩa tiếng Anh nghĩa là thật. Mà Real theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Hoàng gia. Nó vốn là môn chơi cung đình từ thời Trung Cổ ở châu Âu, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử khẳng định rằng nó xuất hiện vào thế kỷ 12 ở Pháp. Sân thi đấu Real Tennis của giới quý tộc ngày xưa thường là đại sảnh trong cung điện, nơi tổ chức khiêu vũ hay luyện kiếm với nhau.

Quần vợt được cho là ra đời vào khoảng thời gian giữa các năm 1859 và 1865, với vợt và bóng, chơi trên sân cỏ. Ảnh: Leamington History Group.

Sàn của các trận đánh Real Tennis lát bằng gỗ quý hay đá hoa cương rất đẹp, nhẵn và trơn. Ngoài thi đua ngựa, bắn cung, đấu kiếm, giữa các hoàng gia châu Âu còn thách nhau chơi trò Real Tennis. Ban đầu giới quý tộc dùng tay đánh bóng, rồi tiến lên dùng những chiếc găng tay to bản. Mãi đến cuối thế kỷ 16, họ mới dùng cây vợt có hình thù gần giống ngày nay.

Sau đó, Real Tennis mở rộng phạm vi hoạt động, chứ không bó hẹp trong cung đình, nhưng tất nhiên người chơi vẫn là giới quý tộc. Thậm chí giữa thế kỷ 18, đã có giải vô địch Real Tennis châu Âu với nhà vô địch Cleger thống trị khi đó (suốt từ 1740 đến 1765). Nói chung, sách sử ghi lại về Real Tennis không nhiều vì người ta không thể ngờ rằng hậu duệ của nó là quần vợt ngày nay lại “uy quyền” đến vậy. Khi Lawn Tennis ra đời thì Real Tennis vẫn tồn tại.

Trong thời kỳ cận đại, lớp quý tộc phong kiến bị mất dần vai trò trong lịch sử và Real Tennis không còn được thi đấu thường xuyên. Đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai nổ ra thì nó gần như biến mất. Chỉ đến những năm gần đây, người ta mới “khai quật” lại nó. Real Tennis đánh trong phòng kín, nhưng có lưới ngăn hai phần sân như quần vợt, chứ không phải như môn Squash. Bạn có thể xem trên YouTube nếu muốn tìm hiểu rõ hơn.

Do độ phức tạp của sân nên trên thế giới chỉ có đúng 47 sân đạt chuẩn và một nửa nằm ở nước Anh bảo thủ. Dù vậy, nó vẫn sự bài bản đúng chất quần vợt. Từ 1990 đến giờ, Real Tennis đã hình thành đủ hệ thống bốn giải Grand Slam hệt như quần vợt “xịn”. Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao các tay vợt của Real Tennis lại theo môn chơi cổ lỗ như vậy mà không chuyển sang chơi quần vợt luôn cho thời thượng? Vấn đề nằm ở sở thích và có những sở thích lại rất lập dị. Và chính vì vậy, quần vợt hiện giờ còn có những “người anh em” khác: Paddle Tennis, Platform Tennis, Pickleball, 360ball... Mấy trò này đều có tuổi đời khá lớn, có liên đoàn quốc tế, có các giải đấu quanh năm.