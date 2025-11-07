Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cẩn thận với phiên bản 'Quán Phở Anh Hai' trên smartphone

  • Thứ sáu, 7/11/2025 18:05 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sự xuất hiện không chính thức của một phiên bản di động cho tựa game đang gây sốt "Quán Phở Anh Hai" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Quán phở anh Hai chạy trên thiết bị Android. Ảnh: A**vn.org.

Ngày 6/11, thông tin về việc phiên bản mobile của game Việt Nam Quán Phở Anh Hai bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, một đường link được quảng bá rộng rãi dẫn đến trang web mang tên A**vn.org chứa thông tin và đường dẫn tải xuống trò chơi.

Tại trang đích này, người dùng được cung cấp lựa chọn tải trực tiếp tệp cài đặt APK (định dạng tệp ứng dụng dành cho hệ điều hành Android) hoặc được chuyển hướng đến một trang web thứ ba có tên APK**DY để tải tệp game tương tự.

Trang web A****.org, nơi đăng tải đường link đầu tiên, là một cổng thông tin chuyên chia sẻ các tin tức, nội dung liên quan đến game, bao gồm cả các bản chuyển đổi (port) không chính thức từ game PC sang nền tảng di động. Tại đây, tựa game được giới thiệu là "bản port (chuyển thể) lên Android bởi APK**DY".

APK**DY là một nền tảng trực tuyến phổ biến chuyên cung cấp các tệp APK đã được tùy chỉnh (mod) hoặc các ứng dụng, trò chơi không chính thức cho hệ điều hành Android. Hoạt động của các trang web và tệp tải xuống kiểu này thường không có sự kiểm duyệt hoặc ủy quyền từ nhà phát triển gốc.

Quan pho anh Hai mobile anh 1Quan pho anh Hai mobile anh 2

Giao diện/gameplay của Quán Phở Anh Hai trên nền tảng Android. Ảnh: APK**DY.

Mặc dù thông tin về phiên bản di động gây phấn khích, người dùng không nên tải và cài đặt trò chơi này. Lí do chính liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân. Các tệp tin APK không chính thức, không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm mã độc, virus hoặc các phần mềm gián điệp, đe dọa đến thiết bị di động của người dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra từ nhà sản xuất gốc của tựa game Quán Phở Anh Hai. Sự im lặng từ các kênh của tác giả, gồm tài khoản X và itch.io vẫn là một dấu hỏi lớn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên trang itch.io - nền tảng tác giả thường đăng tải và cập nhật trò chơi của mình, cũng như phản hồi các bình luận của người chơi - hoàn toàn không có thông tin hay đề cập nào về việc phát hành phiên bản dành cho Android.

Việc một trò chơi được chuyển đổi không chính thức sang các nền tảng khác mà không có sự đồng ý của tác giả không phải là hiếm. Tuy nhiên, trong bối cảnh trò chơi đang được quan tâm, người dùng cần thận trọng và chỉ nên tải game từ các nguồn chính thức được công bố trực tiếp bởi nhà phát triển nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị của mình.

Tri thức - Znews đã liên lạc với tác giả gốc tựa game - Marisa 0704. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ nhận xét chính thức nào được tác giả đưa ra về sự xuất hiện của phiên bản mobile này.

Dùng ChatGPT thế nào để không tạo ra nội dung vô tri

Sự phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nhưng cũng có không ít mối lo đối với ngành xuất bản, đặc biệt là nhóm tác giả viết sách.

Các tác giả sách cần phải chấp nhận sự vươn lên của AI, sử dụng chúng như một "siêu trợ lý" thay vì chối bỏ trào lưu. Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhiều cây viết cho rằng người làm sách vẫn có thể đứng vững trong thời đại AI nếu biết cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Cha đẻ 'Quán phở anh Hai' muốn tri ân T1

Marisa0704 là tác giả bí ẩn đứng sau Quán phở của anh Hai, tựa game indie đang gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam.

06:16 5/11/2025

Quán Phở anh Hai lên Google Maps, trăm người vào khen ngon

Quán "PhỞ aNH HAI" và địa chỉ "số 10 Đan Phượng" vốn là địa điểm hư cấu, thu hút sự quan tâm, leo top tìm kiếm Google và ứng dụng gọi đồ ăn.

08:46 4/11/2025

Phở anh Hai 'nổi như cồn' dù không có thật

Tựa game Tiệm Phở của Anh Hai do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây sốt. Hai cụm từ "Phở anh Hai" và "số 10 Đan Phượng” cũng lọt top xu hướng tìm kiếm trên mạng dù không có thật.

13:05 3/11/2025

Việt Anh

Faker chon vo dich thay vi lay vo hinh anh

Faker chọn vô địch thay vì lấy vợ

3 giờ trước 16:03 7/11/2025

0

Đã no nê danh hiệu từ lâu, Faker vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp với công việc. Anh chọn chức vô địch thứ 6 thay vì việc kết hôn.

Quan bai canh tranh moi cua Trung Quoc hinh anh

Quân bài cạnh tranh mới của Trung Quốc

4 giờ trước 14:54 7/11/2025

0

Trung Quốc đang tận dụng các cụm chip Huawei khổng lồ và nguồn năng lượng giá rẻ để thúc đẩy tham vọng AI, bất chấp hạn chế công nghệ từ Mỹ.

Doi thu moi cua iPhone Air hinh anh

Đối thủ mới của iPhone Air

7 giờ trước 11:46 7/11/2025

0

Việc Huawei ra mắt Mate 70 Air siêu mỏng đánh dấu bước đi mới của ông lớn công nghệ Trung Quốc trong cuộc đua cạnh tranh với dòng iPhone Air của Apple.

