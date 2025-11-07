Cẩn thận với phiên bản 'Quán Phở Anh Hai' trên smartphone

Sự xuất hiện không chính thức của một phiên bản di động cho tựa game đang gây sốt "Quán Phở Anh Hai" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Quán phở anh Hai chạy trên thiết bị Android. Ảnh: A**vn.org.

Ngày 6/11, thông tin về việc phiên bản mobile của game Việt Nam Quán Phở Anh Hai bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, một đường link được quảng bá rộng rãi dẫn đến trang web mang tên A**vn.org chứa thông tin và đường dẫn tải xuống trò chơi.

Tại trang đích này, người dùng được cung cấp lựa chọn tải trực tiếp tệp cài đặt APK (định dạng tệp ứng dụng dành cho hệ điều hành Android) hoặc được chuyển hướng đến một trang web thứ ba có tên APK**DY để tải tệp game tương tự.

Trang web A****.org, nơi đăng tải đường link đầu tiên, là một cổng thông tin chuyên chia sẻ các tin tức, nội dung liên quan đến game, bao gồm cả các bản chuyển đổi (port) không chính thức từ game PC sang nền tảng di động. Tại đây, tựa game được giới thiệu là "bản port (chuyển thể) lên Android bởi APK**DY".

APK**DY là một nền tảng trực tuyến phổ biến chuyên cung cấp các tệp APK đã được tùy chỉnh (mod) hoặc các ứng dụng, trò chơi không chính thức cho hệ điều hành Android. Hoạt động của các trang web và tệp tải xuống kiểu này thường không có sự kiểm duyệt hoặc ủy quyền từ nhà phát triển gốc.

Giao diện/gameplay của Quán Phở Anh Hai trên nền tảng Android. Ảnh: APK**DY.

Mặc dù thông tin về phiên bản di động gây phấn khích, người dùng không nên tải và cài đặt trò chơi này. Lí do chính liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân. Các tệp tin APK không chính thức, không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm mã độc, virus hoặc các phần mềm gián điệp, đe dọa đến thiết bị di động của người dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra từ nhà sản xuất gốc của tựa game Quán Phở Anh Hai. Sự im lặng từ các kênh của tác giả, gồm tài khoản X và itch.io vẫn là một dấu hỏi lớn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên trang itch.io - nền tảng tác giả thường đăng tải và cập nhật trò chơi của mình, cũng như phản hồi các bình luận của người chơi - hoàn toàn không có thông tin hay đề cập nào về việc phát hành phiên bản dành cho Android.

Việc một trò chơi được chuyển đổi không chính thức sang các nền tảng khác mà không có sự đồng ý của tác giả không phải là hiếm. Tuy nhiên, trong bối cảnh trò chơi đang được quan tâm, người dùng cần thận trọng và chỉ nên tải game từ các nguồn chính thức được công bố trực tiếp bởi nhà phát triển nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị của mình.

Tri thức - Znews đã liên lạc với tác giả gốc tựa game - Marisa 0704. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ nhận xét chính thức nào được tác giả đưa ra về sự xuất hiện của phiên bản mobile này.