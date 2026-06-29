Quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' hết thời?

Từng nổi tiếng đến mức phải "van xin khách đừng tới", quán lẩu gà Mạc Thị ở Trung Quốc nay rơi vào cảnh vắng vẻ, lượng khách giảm mạnh khi cơn sốt mạng xã hội dần hạ nhiệt.

Ông Mạc thừa nhận việc lượng khách giảm là do hiệu ứng mạng xã hội qua đi. Ảnh: Douyin.

Ngày 24/6, theo ghi nhận của truyền thông địa phương, sức hút của quán lẩu gà Mạc Thị tại Thuận Đức (Quảng Đông, Trung Quốc) đã giảm đáng kể sau thời gian gây sốt trên mạng xã hội. Hiện mỗi ngày quán chỉ phục vụ hơn 10 bàn khách.

Em họ của chủ quán cho biết thời tiết nắng nóng cùng việc cơn sốt trên mạng xã hội dần hạ nhiệt là 2 nguyên nhân chính khiến lượng khách sụt giảm, theo HK01.

Nếu như trước đây quán bán được hơn 200 con gà/ngày thì hiện nay con số này chưa đến 20 con. "Bây giờ muốn chặt gà cũng không có gà để chặt, vì chặt ra cũng chẳng có ai ăn", người này nói vui.

Chủ quán cũng thừa nhận việc lượng khách giảm khi hiệu ứng mạng xã hội qua đi là điều ông dự đoán từ trước.

Trước đó, khi xuất hiện thông tin quán sắp đóng cửa, ông Mạc từng phủ nhận và cho biết sẽ tận dụng khoảng thời gian còn được nhiều người chú ý để làm việc ngày đêm kiếm tiền. Theo ông, việc có người bàn tán quán "ế ẩm" hay "đóng cửa" không khiến ông quá bận tâm, bởi điều đó đồng nghĩa quán vẫn còn được nhắc đến.

Trước khi nổi tiếng, ông Mạc từng đầu tư hơn 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng ) nhận thầu nuôi cá nhưng thất bại, khiến bản thân gánh khoản nợ lớn. Không còn lựa chọn, ông chuyển sang kinh doanh gà hầm.

Khung cảnh vắng vẻ bên trong quán lẩu gà Mạc Thị. Ảnh: Douyin.

Đến tháng 4, ông Mạc cho biết đã trả được phần lớn khoản nợ và chỉ còn khoảng 300.000-400.000 nhân dân tệ (tương đương 1,1- 1,5 tỷ đồng ).

"Trước đây mọi người biết tôi khó khăn nên không thúc ép. Bây giờ kiếm được tiền rồi thì nhất định phải trả lại cho họ", ông chia sẻ.

Thời điểm quán nổi tiếng nhất, lượng khách tăng từ khoảng 10 bàn mỗi ngày lên hơn 200 bàn. Theo người thân của chủ quán, cả gia đình phải làm việc liên tục từ 6h sáng đến 2h sáng hôm sau và ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi ngày để phục vụ khách.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, sức hút của quán đã giảm mạnh khi hiệu ứng mạng dần lắng xuống.