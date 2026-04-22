Quan chức Mỹ sập bẫy quay lén, lộ tin mật hạt nhân?

Một quan chức phụ trách an toàn hạt nhân bị đình chỉ sau khi video bí mật của nhóm truyền thông James O’Keefe (OMG) ghi lại các phát ngôn nhạy cảm về vũ khí, Iran và Ukraine.

Theo nội dung được đăng tải, nhân vật trong video được xác định là Andrew Hugg, Trưởng phòng An toàn Hạt nhân và Hóa học - người đứng đầu bộ phận đảm bảo an toàn hạt nhân - hóa học của Lục quân Mỹ, RT đưa tin. Đây là vị trí giám sát an toàn, không trực tiếp chỉ huy kho vũ khí hạt nhân.

Phương thức tác nghiệp của O’Keefe là cử phóng viên tiếp cận mục tiêu dưới vỏ bọc các cuộc hẹn, nhằm ghi lại những cuộc trò chuyện không chính thức.

Trong video mới nhất, Hugg bị ghi hình khi đang trao đổi tại một nhà hàng công cộng về quy trình ra quyết định phóng vũ khí hạt nhân, cho rằng Mỹ vẫn sở hữu các chất độc hóa học, đồng thời đề cập đến một nhà hóa học quân đội được cho là từng tiếp xúc với chất độc.

Đáng chú ý, Hugg còn đưa ra nhận định gây tranh cãi về khả năng ám sát Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran, Mojtaba Khamenei, đồng thời mô tả thương vong dân sự, bao gồm cả trẻ em, chỉ là “tổn thất ngoài ý muốn”.

Andrew Hugg trong đoạn video bị quay lén. Ảnh: X/JamesOKeefeIII.

Ngoài ra, ông Hugg còn tiết lộ cách thức ra quyết định hạt nhân với quy trình được mô tả là có thể diễn ra rất nhanh nếu “đáp ứng đủ các bước kiểm tra”, đồng thời bình luận về học thuyết răn đe của Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Hugg còn cáo buộc một số giới chức Kyiv tham nhũng, nói rằng ông từng sống tại Ukraine và tận mắt chứng kiến việc vài quan chức nước này biển thủ tiền thuế nhiều năm.

Sau khi video được công bố, phát ngôn viên Lục quân Mỹ Cynthia O. Smith cho biết Hugg đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ một cuộc điều tra toàn diện. Một số nguồn tin chưa được xác nhận còn cho rằng ông đã bị hộ tống rời khỏi Lầu Năm Góc.

Vụ việc là diễn biến mới nhất trong loạt phóng sự điều tra bí mật của O’Keefe nhằm vào các quan chức chính phủ. Trước đó, một đặc vụ Mật vụ Mỹ phụ trách bảo vệ Phó Tổng thống J.D. Vance cũng bị đình chỉ sau khi bị ghi hình chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Tuy nhiên, phương pháp tác nghiệp của O’Keefe từ lâu gây tranh cãi. Giới phê bình cho rằng ông sử dụng thủ thuật thiếu đạo đức và cắt ghép nội dung có chủ đích nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị. Năm 2023, O’Keefe rời tổ chức Project Veritas giữa bê bối tài chính và sau đó thành lập nền tảng truyền thông mới mang tên OMG.