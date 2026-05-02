Quán cà phê AI ở châu Âu

Một quán cà phê tại Stockholm đang gây chú ý khi để AI đảm nhiệm toàn bộ vai trò quản lý, từ tuyển dụng nhân sự, lên menu đến đặt hàng nguyên vật liệu.

Quán cà phê giữa lòng thủ đô Stockholm được vận hành hoàn toàn bởi AI. Ảnh: Euronews.

Tại trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển, một quán cà phê đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ. Thay vì con người, nhân vật đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động tại đây là Mona - một quản lý được vận hành hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là dự án thực nghiệm của startup Andon Labs có trụ sở tại San Francisco. Mục tiêu của họ là kiểm tra khả năng thay thế con người của AI trong các vai trò quản lý thực tế. Không dừng lại ở việc hỗ trợ, Mona thực sự nắm quyền kiểm soát các khâu vận hành quan trọng nhất của quán.

Theo đại diện của Andon Labs, Mona đã tự mình thực hiện các thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Thực đơn của quán cũng do AI này thiết kế dựa trên dữ liệu thị trường.

Nhân viên quán giao tiếp với quản lý Mona. Ảnh: Euronews.

Đáng chú ý hơn, Mona còn đóng vai trò là "trưởng phòng nhân sự". AI này tự đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng như Indeed hay LinkedIn. Sau đó, nó tiến hành phỏng vấn qua điện thoại và đưa ra quyết định thuê các barista (nhân viên pha chế).

“Chúng tôi muốn kiểm tra thực tế trước khi điều này trở nên phổ biến, đồng thời tìm hiểu các vấn đề đạo đức phát sinh khi AI thuê mướn con người”, chuyên gia Hanna Petersson tại Andon Labs chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình vận hành không hoàn toàn suôn sẻ. Mona đôi khi vẫn bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm thực tế của một thuật toán. Các nhân viên tại đây đã lập ra một "bức tường xấu hổ" để lưu lại những sai lầm hài hước của vị "sếp" AI.

Có lần, Mona đã đặt mua quá mức cần thiết 10 lít dầu ăn, 15kg cà chua đóng hộp và 9 lít sữa dừa. Những con số này cho thấy AI vẫn chưa hiểu rõ quy mô tiêu thụ thực tế của một quán nhỏ.

Dù còn mắc nhiều sai sót, vị "quản lý" này rất được lòng nhân viên. Ảnh: Euronews.

Dù có những sai sót về con số, Mona lại nhận được phản hồi tích cực từ cấp dưới. Barista (chuyên viên pha chế) Kajetan Grzelczak cho biết bản thân cảm thấy tự do hơn khi được đóng góp ý kiến vào thực đơn và môi trường làm việc thoải mái hơn hẳn các nơi khác.

"Mona là một người quản lý tốt đến bất ngờ. 'Cô ấy' rất dễ nói chuyện và tôi có thể thoải mái bày tỏ ý kiến, đóng góp ý tưởng vào thực đơn và những việc tương tự. So với những quán cà phê khác mà tôi từng làm việc, quán này tốt hơn nhiều", anh Grzelczak nhận xét.

Sự hiện diện của Mona giúp khách hàng hình dung rõ nét hơn về sự thay đổi của thị trường việc làm dưới tác động của công nghệ. Thay vì chỉ thưởng thức đồ uống, người xem có thể trực tiếp đánh giá khả năng thay thế con người của trí tuệ nhân tạo. Mona chính là bài học điển hình để xã hội chuẩn bị cho kỷ nguyên của các "đại lý" AI.