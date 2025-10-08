Quá nửa căn hộ mới tại TP.HCM có giá trên 100 triệu đồng/m2

Dù nguồn cung quý III tăng kỷ lục, giá căn hộ TP.HCM vẫn leo thang khi hơn một nửa dự án mới vượt mốc 100 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ TP.HCM sau sáp nhập dao động 30-200 triệu đồng/m2, cao nhất ở vùng lõi, trong khi phân khúc tầm trung chủ yếu ở Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại hội thảo trực tuyến Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết sau sáp nhập, thị trường TP.HCM ghi nhận sự đồng thuận rõ nét giữa nhu cầu tìm kiếm và giá bán nhà ở. Trong đó, chung cư là phân khúc dẫn đầu đà tăng.

Theo ông Tuấn, giá căn hộ tại vùng lõi TP.HCM đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khu vực có mức tăng mạnh nhất cả nước.

Cùng với đó, mức độ quan tâm đến bất động sản tại thành phố đông dân nhất Việt Nam cũng phục hồi rõ rệt, tăng khoảng 11-12% so với tháng 4, cho thấy nhu cầu vẫn duy trì ổn định.

Dữ liệu từ One Mount Group cho thấy trong quý III, TP.HCM chào bán hơn 5.500 căn hộ mới, tăng 261% so với cùng kỳ năm 2024, là mức tăng nguồn cung mạnh nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp, khiến mặt bằng giá tại vùng lõi TP.HCM vẫn duy trì trung bình 95,4 triệu đồng/m2 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, hơn một nửa dự án mở bán mới trong quý có giá vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, trong đó có căn hộ lên đến 131 triệu đồng/m2.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết tuy giá neo ở mức cao, các dự án mới này vẫn duy trì tỷ lệ hấp thụ trên 80%.

“Thậm chí, trong ngày mở bán, một số dự án còn gặp tình trạng cháy hàng. Điều này cho thấy nhu cầu ở thực và dòng tiền đầu tư vẫn ổn định, với những dự án có vị trí thuận lợi và minh bạch pháp lý”, ông bổ sung.

Theo báo cáo của One Mount Group, giá căn hộ TP.HCM sau sáp nhập dao động 30-200 triệu đồng/m2, trong đó căn hộ tầm trung chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Dương, còn vùng lõi đô thị duy trì mặt bằng giá cao nhất thị trường.

Đà tăng giá tại trung tâm đã kéo người mua dịch chuyển ra những vùng ven như Thủ Đức (cũ), và Bình Dương (cũ), nơi giá còn “mềm”.

Bình Dương (cũ) được cho là một “điểm sáng” mới, khi giá chung cư tại đây đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức độ quan tâm tăng 48%, theo số liệu của Batdongsan.com.vn.

Cụ thể, ông Đinh Minh Tuấn cho biết tại Thuận An và Dĩ An là hai khu vực có nguồn cung căn hộ dồi dào, giá bán đang dao động 40-60 triệu đồng/m2, trong khi mức trung bình của năm trước chỉ khoảng 36-38 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, Thủ Đức (cũ) cũng ghi nhận sức hút vốn mạnh mẽ, với mức giá trung bình của các dự án căn hộ mới trong khoảng 80-120 triệu đồng/m2. Lý giải cho mức giá này chính là lợi thế hạ tầng đồng bộ và quy hoạch chất lượng cao của khu vực.

Dự báo của One Mount Group cho thấy từ nay đến hết năm 2026, nguồn cung sơ cấp sẽ tiếp tục dồi dào, đạt 28.000 căn trong năm 2025 và 23.000 căn trong năm 2026. Ông Trần Minh Tiến nhận định nếu nguồn cung tiếp tục tăng, giá bán căn hộ dự kiến ổn định hơn trong trung hạn.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý giá bất động sản khu lõi TP. HCM vẫn khó giảm do chi phí đầu vào, đặc biệt là tiền sử dụng đất, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành dự án.