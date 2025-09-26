Quả bóng đồng 2025 muốn đến Real Madrid

Sau khi gặt hái nhiều thành công tại thủ đô nước Pháp, Vitinha được cho là nuôi hy vọng khoác áo Real Madrid.

Vitinha muốn thực hiện ước mơ khoác áo Real.

Gia nhập PSG từ Porto năm 2022, Vitinha nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Khả năng xử lý bóng tinh tế, điều tiết nhịp độ trận đấu và tầm nhìn chiến thuật sắc bén giúp anh trở thành trụ cột đội bóng.

Màn trình diễn xuất sắc giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha về thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, theo Fichajes, mối quan hệ chuyên môn không thật sự hòa hợp với HLV Luis Enrique làm dấy lên tin đồn Vitinha muốn tìm kiếm một thử thách mới.

Về phía Real Madrid, đội bóng thủ đô được cho là muốn bổ sung một tiền vệ chất lượng sau thế hệ Toni Kroos, Luka Modric. HLV Xabi Alonso đánh giá cao phong cách chơi bóng hiện đại của Vitinha, xem anh là mảnh ghép hoàn hảo.

Ở tuổi 25, Vitinha mang đến sự trẻ trung, năng lượng và khả năng lãnh đạo tiềm năng, phù hợp để sát cánh cùng dàn sao trẻ như Jude Bellingham, Eduardo Camavinga hay Aurelien Tchouaméni.

Tuy vậy, rào cản lớn nhất nằm ở mức giá. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Vitinha dao động từ 90 đến 130 triệu euro, trong khi hợp đồng hiện tại còn hiệu lực đến năm 2029. Điều này khiến thương vụ trở nên phức tạp, bởi Real vốn nổi tiếng thận trọng trong chi tiêu.

Mùa hè 2026 được dự đoán sẽ là thời điểm quyết định, khi mức giá giải phóng hợp đồng có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa tới Bernabeu cho Vitinha.

