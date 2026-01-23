'Quả bom nổ chậm' trong nhà Beckham

Câu chuyện Brooklyn Beckham tuyên bố cắt đứt với cha mẹ nổi tiếng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm, khi hàng triệu người trẻ ngày nay cũng nỗ lực thoát ly khỏi gia đình độc hại.

Những ngày qua, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ khi mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình Beckham cuối cùng bộc phát: con trai cả Brooklyn Beckham tuyên bố từ mặt cha mẹ David và Victoria.

Hình ảnh hào nhoáng của một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới giải trí đã tan vỡ.

Thế nhưng phía sau những tiêu đề giật gân về chuyện các thành viên ngôi sao đấu tố, cảnh cáo lẫn nhau là một vấn đề đáng suy ngẫm đối với nhiều gia đình, đó là thực trạng ngày càng nhiều đứa trẻ trưởng thành muốn cắt đứt với cha mẹ, theo The New York Post.

Từ mặt gia đình

Trong bài đăng dài, Brooklyn thẳng thắn bóc mẽ việc mối quan hệ gia đình không hề đẹp đẽ như nó vốn được tô vẽ. Anh phản đối cách cha mẹ mình ràng buộc những đứa con, định nghĩa "tình yêu" là sự phục tùng tuyệt đối cho cái gọi là "Thương hiệu Beckham".

"Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá và sự ủng hộ của công chúng hơn tất cả mọi thứ khác", người con cả viết trong bài đấu tố dài trên Instagram.

Anh nói rằng "tình yêu" giữa các thành viên nhà Beckham được đo đếm bằng "việc bạn đăng tải bao nhiêu bài viết trên mạng xã hội, hoặc cách bạn nhanh chóng bỏ hết mọi việc để có mặt và chụp ảnh gia đình".

Trong nhiều thập kỷ, hình ảnh công chúng của nhà Beckham tràn ngập sự ấm áp, đoàn kết và cuộc sống gia đình lý tưởng, với con cái luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Brooklyn lớn lên đã quen với việc luôn được chụp ảnh, mô tả và giới thiệu ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Giờ đây, khi đã trưởng thành và cố gắng thiết lập ranh giới với cha mẹ, anh nhận ra rằng ngay cả nỗi đau của mình cũng đang được xử lý thông qua cùng một "bộ lọc truyền thông".

Đó là ngôn ngữ của một người cảm thấy mình bị lợi dụng, và lời lẽ của Brooklyn dường như phản ánh cảm xúc của không ít người trẻ ngày nay.

Suốt nhiều thập kỷ, nhà Beckham nổi tiếng với hình ảnh hạnh phúc, đoàn kết. Ảnh: brooklynpeltzbeckham/Instagram.

Đây chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc nuôi dạy con cái theo kiểu phô trương. Khi đứa trẻ lớn lên với cảm giác tình yêu là một sự trao đổi thì sự oán giận không bùng phát ngay lập tức. Nó tích tụ dần như "quả bom nổ chậm" qua từng bài đăng được chia sẻ quá mức, từng lời kể lại công khai về một khoảnh khắc riêng tư, mỗi khi ranh giới của một đứa trẻ bị coi nhẹ.

Brooklyn không phải người duy nhất gây chấn động khi tuyên bố từ mặt phụ huynh. Ồn ào của nhà Beckham khiến người ta nghĩ ngay đến sự xa cách trong gia đình nổi tiếng, từ thành viên Hoàng gia Anh đến con cái của Elon Musk.

Năm 2022-2023, con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk là Xavier Musk, hiện đổi tên thành Vivian Jenna Wilson, gây chú ý khi tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông giàu nhất thế giới.

Trong bài phỏng vấn với Teen Vogue đầu năm 2025, Wilson gọi Musk là "gã đàn ông trẻ con đáng thương", đồng thời lên tiếng vì cộng đồng chuyển giới. Hai cha con không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm. Bất đồng giữa Musk và Wilson ngày càng sâu sắc theo thời gian, đến mức không còn chung họ.

Karl Pillemer, giáo sư tại Đại học Cornell và tác giả cuốn sách Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them (tạm dịch: Những đường đứt gãy: Gia đình tan vỡ và cách hàn gắn), đã phát hiện ra rằng vào năm 2020, 27% người Mỹ trên 18 tuổi bị xa cách với một thành viên trong gia đình.

Con số này có thể thấp hơn nhiều so với thực tế, vì nhiều người vẫn còn ngần ngại thảo luận về một chủ đề riêng tư và nhạy cảm như vậy.

Mặc dù thiếu các nghiên cứu dài hạn, Pillemer tin rằng tỷ lệ ly tán gia đình đang gia tăng ở Mỹ và các nước phương Tây khác, đặc biệt là ở những người da trắng và không phải người nhập cư dưới 35 tuổi.

Thoát ly khỏi nỗi đau

Theo Cosmopolitan, ngày càng nhiều người trẻ thuộc thế hệ Millennials (1980-1996) và Gen Z (1997-2012) lên tiếng chia sẻ về những khủng hoảng của chính họ, với hashtag #ToxicFamily (tạm dịch: gia đình độc hại) đã có 1,9 tỷ lượt xem trên TikTok. Nó cho thấy các gia đình Mỹ đang cắt đứt mối quan hệ ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

Con gái chuyển giới của Elon Musk đã cắt đứt quan hệ với cha, thay tên đổi họ. Ảnh: Vivian Wilson/Instagram.

"Những chuẩn mực buộc các thành viên gia đình phải gắn bó với nhau bất kể điều gì xảy ra đã bị suy yếu", Pillemer nói, giải thích rằng những trải nghiệm khó khăn trong thời thơ ấu, sự khác biệt về giá trị và lối sống, và những kỳ vọng không được đáp ứng là một số yếu tố dẫn đến sự xa cách.

Theo đó, không còn nhiều quy tắc mang tính chuẩn mực rằng bạn phải gắn bó với gia đình mình bằng mọi giá. Giới trẻ ngày nay có cảm giác rằng nếu mối quan hệ trở nên khó chịu trong một thời gian dài, họ sẽ thoát khỏi nó.

Sự xa cách trong gia đình ngày càng trở nên phổ biến, điều này cũng thể hiện rõ trong văn hóa đại chúng. Trên chương trình trò chuyện, Drew Barrymore đã nói về việc cô tự lập khỏi cha mẹ ở tuổi 14, cùng các khách mời ngôi sao như Jennette McCurdy, tác giả cuốn sách bán chạy nhất I'm Glad My Mom Died (tạm dịch: Tôi mừng vì mẹ tôi đã mất).

Nhưng dù hiện tượng này có vẻ phổ biến đến đâu, thực tế đằng sau mỗi sự chia ly lại phức tạp và riêng biệt như chính các gia đình vậy.

Jordan, 32 tuổi, đến từ Bắc Carolina đã ngừng nói chuyện với cha mẹ mình - lựa chọn đi ngược với những gì cô được dạy. Cô mệt mỏi vì bị nhồi nhét rằng phụ nữ phải phục tùng đàn ông.

Mặc dù bố gọi điện và nhắn tin cho cô liên tục, Jordan vẫn không lay chuyển. "Tôi luôn hy vọng trong thời gian chúng tôi không nói chuyện, bố sẽ coi sự im lặng của tôi như một tín hiệu để tự chấn chỉnh lại bản thân và xin lỗi tôi".

Một năm sau khi hai người xa cách, bố của Jordan phải nhập viện. Cô đã đáp chuyến bay đêm để ở bên cạnh mẹ và nói lời tạm biệt với ông. Giờ đây, Jordan đang đau buồn vì một mối quan hệ phức tạp. Cô nghĩ mình đã làm điều đúng đắn, nhưng một phần nỗi đau của cô là không thể biết nếu có thêm thời gian, ông ấy có thể thay đổi hay không.

Tiến sĩ tâm lý Quincee Gideon, chuyên gia trị liệu chấn thương tâm lý tại Los Angeles (Mỹ), giải thích rằng phản ứng của mọi người đối với sự xa cách trong gia đình rất đa dạng và có thể thay đổi theo thời gian.

Nhiều người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials tin rằng họ có thể thoát khỏi gia đình độc hại. Ảnh: brooklynpeltzbeckham/Instagram.

"Một số người rất hy vọng rằng gia đình họ có thể thay đổi. Nhưng đến khi xa cách, họ dành nhiều năm cố gắng thiết lập ranh giới, sống chung với sự thất vọng, chấp nhận những khuyết điểm của gia đình và thương lượng theo nhiều cách khác nhau đến nỗi sự xa cách lại trở thành một sự giải thoát", Gideon nói.

Gideon khuyến nghị rằng việc lựa chọn cắt đứt với cha mẹ tốt nhất nên được thực hiện với sự hỗ trợ của một nhà trị liệu. Trong phòng khám của mình, bà cho khách hàng tạm thời ngừng liên lạc với một thành viên trong gia đình để đánh giá tác động về mặt cảm xúc.

"Liệu điều đó có đáng giá không? Có nhẹ nhõm không? Có gây căng thẳng theo cách nào đó mà chúng ta không lường trước được không? Tôi để khách hàng trả lời những câu hỏi đó, rồi tiếp tục", bà nói.

Nhưng với một số người, những rạn nứt ấy quá sâu sắc để có thể vượt qua.

Sau khi đưa ra quyết định khó khăn là cắt đứt quan hệ với thành viên trong gia đình, những người trẻ tuổi sau đó phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tiếp tục tìm lý do cho lựa chọn của mình, liệt kê những năm tháng bị tổn thương và đau khổ thành một lời giải thích ngắn gọn mà họ có thể kể lại.

Thế hệ Millennials và Gen Z có kỳ vọng cao đối với những người thân yêu của họ và coi trọng sự bình yên của bản thân hơn, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng một điều gì đó bền chặt như gia đình.

Người ta dễ dàng nói rằng những người trẻ không quan tâm đến sự thiêng liêng của các mối quan hệ gia đình, nhưng điều đó không đúng. Cách một gia đình hình thành và tan vỡ không phải là hợp lý hay dễ giải thích, nó vô cùng phức tạp. Khi một sợi dây bị kéo, toàn bộ cấu trúc có thể tan rã. Và thực tế không ai dễ dàng phá vỡ cấu trúc ấy nếu bên trong nó không tồn tại vấn đề.