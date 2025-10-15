Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Qatar làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:38 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Qatar đánh bại UAE 2-1 để giành vé dự giải bóng đá lớn nhất thế giới cấp tuyển.

Phút 61 trận "derby vùng Vịnh", Akram Afif treo bóng vừa tầm để Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho Qatar.

12 phút sau, khán đài sân Thani bin Jassim lại vỡ òa khi mành lưới UAE rung lên lần thứ 2. Miguel Pedro tận dụng pha bỏ bóng sai lầm của thủ môn đối thủ để nhân đôi cách biệt cho chủ nhà World Cup 2022. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp UAE có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+8, sau pha dứt điểm hiểm hóc của Sultan Adil.

Qatar đánh bại UAE để chiếm ngôi đầu tại bảng A, vòng loại 4 khu vực châu Á với 4 điểm, hơn đối thủ đúng một điểm. UAE chỉ còn biết tự trách khi đã nắm trong tay lợi thế nhưng lại không thể tận dụng, để rồi lỡ hẹn với tấm vé World Cup sau gần 3 thập kỷ chờ đợi.

Qatar dau UAE anh 1

Qatar trở thành đại diện châu Á tiếp theo giành vé dự World Cup 2026.

Bóng đá Qatar bước sang trang sử mới, khi có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự một kỳ World Cup mà không phải là chủ nhà. Dàn cầu thủ đồng đều gồm Afif, Almoez Ali,..., dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui đã sẵn sàng tạo bất ngờ ở giải đấu diễn ra tại châu Mỹ vào năm sau.

Qatar xứng đáng giành chiến thắng, nhờ lối chơi hiện đại và đầy hiệu quả. "The Maroons" phòng ngự chặt chẽ và cho thấy sự nguy hiểm trong từng pha chuyển trạng thái. Nếu Afif, Al Mannai nắn nót hơn, trận đấu đã được định đoạt ngay từ hiệp một.

Ở chiều ngược lại, UAE cũng có nhiều cơ hội nhưng các chân sút áo trắng đều dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Quãng thời gian cuối trận, Qatar bị đuổi một người, trọng tài cho đến 15 phút bù giờ nhưng UAE vẫn không thể lật ngược thế cờ. Thầy trò HLV Cosmin Olaroiu ngậm ngùi đứng thứ 2 và phải đối mặt rủi ro ở trận play-off liên lục địa trước các đối thủ mạnh từ Nam Mỹ hoặc châu Phi.

