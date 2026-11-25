PV GAS và PV Power ký thỏa thuận nghiên cứu phát triển chuỗi dự án LNG tại Hải Phòng, đồng thời mở rộng hợp tác cung cấp khí cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ.

PV GAS và PV Power sẽ hợp tác về cung cấp khí cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ và nghiên cứu phát triển chuỗi dự án LNG tại Hải Phòng.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về cung cấp khí cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ và nghiên cứu phát triển chuỗi dự án LNG tại Hải Phòng, nhằm cụ thể hóa định hướng liên kết chuỗi giá trị khí - điện của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Nghiên cứu phát triển nhà máy điện LNG 1.600 MW tại Hải Phòng

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, PV GAS và PV Power sẽ phối hợp nghiên cứu phát triển chuỗi dự án gồm kho cảng LNG và nhà máy nhiệt điện LNG tại TP Hải Phòng, với công suất nhà máy điện dự kiến khoảng 1.600 MW.

Trong đó, PV GAS chủ trì nghiên cứu phát triển và đầu tư dự án kho cảng LNG, còn PV Power phụ trách nghiên cứu phát triển dự án nhà máy nhiệt điện LNG.

Việc hợp tác diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khí LNG phục vụ sản xuất điện tại miền Bắc được dự báo gia tăng trong những năm tới.

Phó tổng giám đốc PV GAS Huỳnh Quang Hải và Phó tổng giám đốc PV Power Nguyễn Duy Giang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển chuỗi dự án kho cảng LNG và nhà máy nhiệt điện LNG tại TP Hải Phòng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khu vực miền Bắc được quy hoạch 6 nhà máy điện khí LNG tại Quảng Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng đến năm 2035 với tổng công suất khoảng 10.800 MW và nhu cầu tiêu thụ LNG ước tính 7,2 triệu tấn/năm.

Đối với dự án Kho LNG Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 13/3/2026.

Với lợi thế về hạ tầng cảng nước sâu, vị trí kết nối thuận lợi và nhu cầu tiêu thụ LNG từ các dự án điện khí theo quy hoạch, Hải Phòng được đánh giá có tiềm năng phát triển hệ thống kho cảng LNG quy mô lớn.

Hệ thống này có thể kết nối các hoạt động nhập khẩu, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối nhiên liệu đến các nhà máy điện trong khu vực.

Nhu cầu khí tại Cà Mau có thể tăng lên 4 tỷ Sm3/năm

Bên cạnh kế hoạch tại Hải Phòng, PV GAS và PV Power cũng ký thỏa thuận hợp tác cung cấp khí thiên nhiên và khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ.

Theo đó, PV GAS sẽ thu xếp, cung cấp và bán khí thiên nhiên mua từ các chủ mỏ cùng khí LNG tái hóa cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 hiện hữu, cũng như các nhà máy điện do PV Power dự kiến đầu tư tại khu vực này, bao gồm dự án mở rộng Cà Mau 1 và 2.

PV Power sẽ mua và tiếp nhận các nguồn khí từ PV GAS để phục vụ vận hành nhà máy trên cơ sở các điều kiện được hai bên thống nhất trong những hợp đồng cụ thể.

Hai doanh nghiệp sẽ phối hợp cập nhật khả năng cung cấp và tiêu thụ khí từ mỏ PM3-CAA hiện hữu, các nguồn khí mới như Nam Du - U Minh, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Hoa Mai và nguồn LNG nhập khẩu. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, vận hành các công trình khí trong dài hạn.

Đáng chú ý, nhu cầu khí dự kiến của Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 hiện hữu vào khoảng 1,2-2 tỷ Sm3/năm. Khi tính cả dự án mở rộng, nhu cầu có thể tăng lên 2,5-4 tỷ Sm3/năm, tương đương mức tăng khoảng gấp đôi nếu so sánh các đầu mút tương ứng của hai khoảng dự báo.

Tuy nhiên, khối lượng tiêu thụ thực tế sẽ được hai bên thỏa thuận chi tiết, tùy thuộc khả năng bổ sung nguồn khí trong từng giai đoạn.

Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Minh Tuấn và Phó tổng giám đốc PV Power Nguyễn Kiên ký kết Thỏa thuận hợp tác về cung cấp khí thiên nhiên và khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ.

Về hạ tầng, PV GAS sẽ chủ trì đánh giá các phương án phát triển nguồn cung LNG tại Tây Nam Bộ, bao gồm kho nổi chứa và tái hóa khí LNG (FSRU), đường ống kết nối Đông - Tây hoặc kho cảng LNG cùng hệ thống vận chuyển, phân phối.

Trong khi đó, PV Power chủ trì nghiên cứu dự án mở rộng Cà Mau 1 và 2 cùng các dự án điện khác.

Nội dung hợp tác gắn với định hướng hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái tại Cà Mau của Petrovietnam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh vai trò nòng cốt của PV GAS và PV Power trong chuỗi giá trị của tập đoàn, đặc biệt là bảo đảm nguồn cung khí đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong những năm tới.

Ông Cường yêu cầu hai đơn vị tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên; đồng thời giao các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể trình cấp có thẩm quyền, tập trung tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm hiệu quả vận hành chuỗi giá trị khí - điện.

Việc hợp tác được kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ khí cho PV GAS, đồng thời kết hợp năng lực thu xếp nguồn cung, phát triển hạ tầng khí của doanh nghiệp này với năng lực đầu tư, vận hành nhà máy điện của PV Power.

Qua đó, hai bên hướng tới phát triển đồng bộ chuỗi khí - điện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.