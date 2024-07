PV GAS CA MAU tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường 2024

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập (3/7/2006-3/7/2024), Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường năm 2024.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện, những bài học kinh nghiệm trong năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đưa ra các biện pháp để duy trì tốt công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (AT-SK-MT) trong thời gian tới.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bé Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc là ông Nguyễn Hồng Quang và bà Võ Thị Nhã Phương, đại diện lãnh đạo Hệ thống quản lý AT-CL-MT, cùng 140 cán bộ công nhân viên đến từ tất cả các bộ phận của công ty.

Hội nghị là diễn đàn nhằm đẩy mạnh công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong toàn PV GAS CA MAU. Ảnh: PV GAS CA MAU.

Năm 2024 đánh dấu 18 năm PV GAS CA MAU vận hành an toàn hệ thống PM3 - Cà Mau và cũng là năm thứ 8 vận hành an toàn Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau).

Hiện tại đã đến giai đoạn cuối đời mỏ và công trình khí đã vận hành lâu năm, do đó tần suất sự cố thượng nguồn có xu hướng tăng, gây khó khăn trong công tác vận hành, điều độ và cung cấp khí cho khách hàng.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, đặt an toàn lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác AT-SK-MT của PV GAS CA MAU tiếp tục được đảm bảo “5 Không”: Không tai nạn lao động; Không sự cố gây gián đoạn cấp khí cho khách hàng; Không sự cố rò rỉ, cháy nổ trên công trình khí; Không sự cố môi trường, hóa chất, tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường; Không sự cố gây mất an ninh, an toàn tài sản các công trình khí.

Công tác bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện theo kế hoạch, góp phần đảm bảo độ tin cậy và độ sẵn sàng của hệ thống ở mức cao nhất, cấp khí tối đa cho khách hàng.

Năm 2023, PV GAS CA MAU thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đồng thời công trình PM3 - Cà Mau và GPP Cà Mau, đều hoàn thành 100% kế hoạch công việc - vượt tiến độ, với PM3 là 72 giờ, GPP Cà Mau là 36 giờ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác bảo dưỡng sữa chữa thường xuyên, đột xuất và ngăn ngừa được đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

Các mặt khác trong công tác AT-SK-MT đều được chú trọng, triển khai tích cực. Công tác diễn tập phương án ứng cứu khẩn cấp được thực hiện đầy đủ theo các kế hoạch. Công tác quản lý an toàn nhà thầu được kiểm soát chặt chẽ, không có vi phạm về an ninh, an toàn đối với nhà thầu, tài xế và thủy thủ vào làm việc tại công ty.

Công tác phối hợp với các đơn vị trong đảm bảo an ninh an toàn hệ thống đường ống, công trình được thực hiện tốt. Công tác quản lý sức khỏe được quan tâm và chăm lo đầy đủ; tình hình sức khỏe cán bộ công nhân viên được duy trì và đảm bảo đủ điều kiện làm việc...

PV GAS CA MAU tiếp tục triển khai chương trình nâng cao văn hóa an toàn với giá trị cốt lõi: “Tuân thủ - Trung thực - Trách nhiệm” thông qua các chương trình “Giờ vàng an toàn”, “Chia sẻ video kinh nghiệm sự cố”, tổ chức workshop an toàn, đẩy mạnh hoạt động của hệ thống quản lý...

PV GAS CA MAU khen thưởng các điển hình xuất sắc trong công tác AT-SK-MT năm 2023. Ảnh: PV GAS CA MAU.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, PV GAS CA MAU đã phân tích, đánh giá và nhận diện các thách thức, cơ hội và triển khai các giải pháp trong công tác AT-SK-MT 6 tháng cuối năm 2024.

Mục tiêu nhằm đảm bảo hệ thống, công trình khí vận hành an toàn tuyệt đối, độ sẵn sàng và độ tin cậy ở mức cao theo mục tiêu đề ra; công tác vận hành, xuất sản phẩm lỏng an toàn 100%; chủ động xây dựng các phương án vận hành để ứng phó với các thay đổi trong thành phần khí đầu vào; tích cực thực hiện giải pháp cải tiến, tối ưu vận hành, tiết giảm chi phí sản xuất; hoàn thành đạt mốc tiến độ các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; hoàn thành 100% các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa ngăn ngừa...

Hội nghị cũng đã lắng nghe 2 chủ đề tham luận phù hợp với thực tiễn, bám sát với định hướng phát triển của PV GAS: Công tác quản lý, giải pháp khắc phục, giảm thiểu sự cố do GPP thực hiện; Giải pháp nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí trong các hoạt động do Phòng Kỹ thuật và Phòng Tài chính - Kế toán trình bày.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các báo cáo, tham luận, cũng như trao đổi các thông tin liên quan đến các bộ phận trong công tác triển khai các hoạt động về AT-SK-MT và PCCC tại các trạm khí, GPP; đồng thời thảo luận tích cực và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, từ việc tối ưu hóa quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo... đến nâng cao văn hóa an toàn cho cán bộ công nhân viên, nhà thầu.

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo PV GAS CA MAU đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-SK-MT năm 2023, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chia sẻ tới toàn thể cán bộ công nhân viên các thông tin chung về hoạt động của PV GAS với tầm nhìn, bối cảnh, các định hướng, cũng như các cơ hội từ những dự án mà PV GAS sắp triển khai trong thời gian tới.

Đồng thời, ông yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhận thức đầy đủ các cơ hội, thách thức của PV GAS CA MAU trong giai đoạn tới, quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác AT-SK-MT, đưa văn hóa an toàn thấm nhuần trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi cán bộ công nhân viên.

Giám đốc tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, PV GAS CA MAU sẽ hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty giao trong năm 2024.