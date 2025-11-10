PSG thắng nghẹt thở nhờ bàn thắng phút 90+5

PSG có thắng lợi 3-2 trước Lyon ngay trên sân Groupama ở vòng 12 Ligue 1 rạng sáng 10/11.

Lee Kang-in kiến tạo giúp Joao Neves ghi bàn quyết định. Ảnh: Reuters.

Ngay phút 26, tiền vệ Warren Zaïre-Emery dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp mở tỷ số cho PSG, sau đường chuyền dài chính xác của Vitinha.

Nhưng niềm vui của PSG không kéo dài lâu. Chỉ 5 phút sau, Alfonso Moreira thoát xuống ghi bàn gỡ hòa cho Lyon sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Moussa Niakhaté.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhanh chóng tái lập thế dẫn trước khi Vitinha cướp bóng trong chân đối thủ, tạo điều kiện để Khvicha Kvaratskhelia sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Lyon vùng lên mạnh mẽ. Phút 48, Ainsley Maitland-Niles tận dụng sai lầm của thủ môn Lucas Chevalier để tung cú lốp bóng tinh tế, san bằng tỷ số 2-2. Trận đấu sau đó trở nên căng thẳng với nhiều pha ăn miếng trả miếng nhưng thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm.

Đúng vào thời điểm tưởng như hai đội sẽ chia điểm, bước ngoặt xảy ra. Nicolas Tagliafico nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút bù giờ, khiến Lyon chỉ còn 10 người. Tận dụng lợi thế này, phút 90+5, Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới Dominik Greif, ấn định chiến thắng 3-2 cho PSG.

Thắng lợi này giúp PSG vươn lên dẫn đầu Ligue 1 với 2 điểm nhiều hơn Marseille.

