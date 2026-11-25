Mất liền hai ngôi sao tấn công vì chấn thương, PSG vẫn khước từ Vinicius để hướng đến một mục tiêu trẻ hơn trên thị trường chuyển nhượng.

PSG không có ý định chiêu mộ Vinicius.

Trong bối cảnh PSG cần một cầu thủ chạy cánh mới, Vinicius được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như phương án tiềm năng. Ngôi sao Brazil đang trải qua giai đoạn không suôn sẻ tại Real Madrid. Phong độ sa sút trong nửa đầu mùa giải khiến anh phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Chính Vinicius thừa nhận bản thân chưa có sự chuẩn bị tốt trong kỳ nghỉ hè.

Dù vậy, tiền đạo 26 tuổi cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi trở lại tuyển Brazil. Anh ghi tới 5 bàn sau hai trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11. Sau khi hết hạn treo giò 4 trận tại La Liga, Vinicius tiếp tục gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Celta Vigo.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG hoàn toàn không có ý định chiêu mộ Vinicius ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng Pháp đang hướng đến một mẫu cầu thủ khác: trẻ tuổi, giàu tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển.

Romano khẳng định: "Sẽ không có chuyện Vinicius gia nhập PSG trong mùa đông này". Như vậy, bất chấp những đồn đoán về khả năng rời Real Madrid, Vinicius không nằm trong kế hoạch của PSG.

PSG chịu tổn thất lớn sau chiến thắng 3-2 trước Nice hôm 21/11. Tiền đạo cánh Desire Doue dính chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối phải và phải rời sân bằng cáng trong nước mắt.

Kết quả kiểm tra y tế xác nhận cầu thủ người Pháp bị đứt dây chằng chéo trước. Anh sẽ phải phẫu thuật trước khi tháng 11 khép lại, đồng thời nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Trước đó, đội bóng thủ đô Paris cũng mất Khvicha Kvaratskhelia vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Hai tổn thất liên tiếp buộc ban lãnh đạo phải tính đến khả năng bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.