Tối 17/11, Vinicius Junior có màn trở lại đầy ấn tượng khi ghi 3 bàn chỉ trong 12 phút ở trận giao hữu giữa Brazil và Singapore.

Vinicius quá hay.

Vinicius nhanh chóng biến trận đấu trên sân vận động Quốc gia Singapore thành sân khấu riêng. Tiền đạo người Brazil mở tỷ số ở phút thứ 9, nhân đôi cách biệt ở phút 15, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 21. Chỉ mất 12 phút, cầu thủ 26 tuổi 3 lần khiến hàng thủ đối phương bất lực, giúp Brazil tạm dẫn Singapore với tỷ số 4-0 trong hiệp một.

Màn trình diễn nối tiếp phong độ bùng nổ của Vinicius trong trận giao hữu với Nhật Bản hôm 14/11. Dù Brazil nhận thất bại 2-3, ngôi sao của Real Madrid vẫn để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng. Anh sút xa uy lực ở phút 33, trước khi thực hiện pha đi bóng từ cánh trái rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 75.

Như vậy, Vinicius ghi tới 5 bàn trong hai trận gần nhất cho tuyển Brazil. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh anh chịu nhiều sức ép vì phong độ thiếu ổn định tại Real Madrid từ đầu mùa.

Đáng chú ý, màn hồi sinh của Vinicius diễn ra ngay sau khi anh thẳng thắn thừa nhận những nguyên nhân khiến bản thân sa sút. Trong buổi họp báo trước trận gặp Singapore, tiền đạo này cho biết không có sự chuẩn bị tốt sau World Cup 2026. Việc Brazil bị loại sớm khiến anh thất vọng, vì vậy anh dành kỳ nghỉ để nghỉ ngơi và ở bên gia đình thay vì tập luyện với cường độ cao như những năm trước.

Ngoài ra, những tranh luận liên quan đến hợp đồng mới với Real Madrid cùng sự quan tâm từ các đội bóng khác trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 cũng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của anh.

Vinicius đang chơi rất hay.

Thống kê tại cấp CLB phần nào phản ánh những khó khăn ấy. Vinicius mới ghi một bàn và có ba kiến tạo sau 12 trận, thành tích kém xa kỳ vọng dành cho một trong những ngôi sao hàng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vị trí chạy cánh trái sở trường của anh cũng không còn chắc chắn khi tân binh Yan Diomande đang thể hiện phong độ nổi bật. Sự cạnh tranh khiến Vinicius đối mặt nguy cơ mất vị trí trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, tuyển thủ Brazil tin rằng bản thân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh nhắc lại mùa giải trước, khi chỉ có 5 bàn vào tháng 12 nhưng cuối cùng vẫn khép lại chiến dịch với hơn 20 pha lập công.

Với phong độ bùng nổ trong hai trận quốc tế, Vinicius gửi đi thông điệp mạnh mẽ. Thách thức tiếp theo là mang phong độ ấy trở lại Real Madrid. Ở đó, anh cần chứng minh quãng thời gian sa sút vừa qua chỉ là một cú chững lại nhất thời.