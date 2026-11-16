Nhà vô địch World Cup lớn tuổi nhất qua đời

Ngày 16/11, bóng đá Brazil đón nhận tin buồn khi huyền thoại bóng đá Dino Sani qua đời ở tuổi 94. Ông là nhà vô địch World Cup 1958 lớn tuổi nhất còn lại.

Trước khi mất, Sani là nhà vô địch thế giới còn sống cao tuổi nhất.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) gửi lời tri ân tới nhà vô địch World Cup 1958: "Chúng tôi tiếc thương trước sự ra đi của Dino Sani, thành viên quan trọng trong đội hình Brazil giành chức vô địch thế giới đầu tiên năm 1958. Ông để lại di sản với những chiến tích đáng nhớ và một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá Brazil".

Sani là một trong những nhân vật góp công vào chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil. Tại giải đấu diễn ra ở Thụy Điển năm 1958, cựu tiền vệ này có hai lần ra sân, trong đó góp mặt ở trận hòa 0-0 với tuyển Anh tại Gothenburg (Thụy Điển).

Dù không phải gương mặt nổi bật nhất trong đội hình Brazil năm ấy, Sani vẫn được ghi nhận là một phần của thế hệ mở đường cho kỷ nguyên "Selecao" thống trị bóng đá thế giới. Ông có tổng cộng 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được một bàn thắng.

Sau khi chia tay đội tuyển Brazil, Sani tiếp tục sự nghiệp ở cấp CLB và từng thi đấu cho Boca Juniors của Argentina. Sau đó, ông chuyển đến AC Milan và gặt hái những thành công đáng kể với chức vô địch Serie A và Cúp C1 châu Âu.

Năm 1968, Sani quyết định treo giày sau quãng thời gian thi đấu cho Corinthians. Ông sau đó chuyển sang công tác huấn luyện và có hai nhiệm kỳ dẫn dắt chính đội bóng này.

Trong sự nghiệp cầm quân, Sani còn làm việc tại nhiều CLB Brazil, trước khi sang Uruguay dẫn dắt Penarol. Tại đây, ông giúp đội bóng giành hai chức vô địch quốc gia. Cựu danh thủ cũng từng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển Qatar.