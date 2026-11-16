Ancelotti đáp trả Romario

HLV Carlo Ancelotti phản ứng trước lời kêu gọi sa thải ông từ huyền thoại Romario, đồng thời thừa nhận đội tuyển Brazil còn nhiều việc phải làm để lấy lại vị thế hàng đầu thế giới.

Ancelotti không bận tâm tới những lời chỉ trích.

Romario, nhà vô địch World Cup 1994 và hiện là thượng nghị sĩ bang Rio de Janeiro, công khai kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Brazil chấm dứt hợp đồng với Carlo Ancelotti. Trong cuộc họp báo ngày 16/11, HLV người Italy nói Romario có quyền nêu ý kiến, rồi đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý.

“Mọi người đều có quyền nói những điều dối trá, sự thật hoặc những điều ngớ ngẩn. Có một điều chắc chắn là Romario nói rất nhiều và ông ấy có quyền làm điều đó”, Ancelotti nói.

Khi nói về công việc ở tuyển Brazil, Ancelotti thừa nhận kết quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Ông hài lòng với hướng đi của đội tuyển, song cho rằng bản thân phải làm nhiều hơn để Brazil có thể cạnh tranh trở lại với những đội bóng hàng đầu thế giới.

“Tôi cần làm nhiều hơn và sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Tôi muốn giúp đội tuyển trở lại với khả năng cạnh tranh vốn có. Đã rất lâu rồi Brazil không còn duy trì được vị thế ấy”, nhà cầm quân 67 tuổi chia sẻ.

Sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản hôm 14/11, Ancelotti vẫn tin vào kế hoạch hiện tại. Ông cho biết ban huấn luyện đang dùng các trận giao hữu để thử nghiệm đội hình và trao cơ hội cho những gương mặt mới như Gabriel Bontempo, Andre và Jonathan Jesus.