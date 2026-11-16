Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ancelotti đáp trả Romario

  • Thứ hai, 16/11/2026 17:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti phản ứng trước lời kêu gọi sa thải ông từ huyền thoại Romario, đồng thời thừa nhận đội tuyển Brazil còn nhiều việc phải làm để lấy lại vị thế hàng đầu thế giới.

Ancelotti không bận tâm tới những lời chỉ trích.

Romario, nhà vô địch World Cup 1994 và hiện là thượng nghị sĩ bang Rio de Janeiro, công khai kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Brazil chấm dứt hợp đồng với Carlo Ancelotti. Trong cuộc họp báo ngày 16/11, HLV người Italy nói Romario có quyền nêu ý kiến, rồi đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý.

“Mọi người đều có quyền nói những điều dối trá, sự thật hoặc những điều ngớ ngẩn. Có một điều chắc chắn là Romario nói rất nhiều và ông ấy có quyền làm điều đó”, Ancelotti nói.

Khi nói về công việc ở tuyển Brazil, Ancelotti thừa nhận kết quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Ông hài lòng với hướng đi của đội tuyển, song cho rằng bản thân phải làm nhiều hơn để Brazil có thể cạnh tranh trở lại với những đội bóng hàng đầu thế giới.

“Tôi cần làm nhiều hơn và sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Tôi muốn giúp đội tuyển trở lại với khả năng cạnh tranh vốn có. Đã rất lâu rồi Brazil không còn duy trì được vị thế ấy”, nhà cầm quân 67 tuổi chia sẻ.

Sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản hôm 14/11, Ancelotti vẫn tin vào kế hoạch hiện tại. Ông cho biết ban huấn luyện đang dùng các trận giao hữu để thử nghiệm đội hình và trao cơ hội cho những gương mặt mới như Gabriel Bontempo, Andre và Jonathan Jesus.

Endrick đánh vào lưng trọng tài

Endrick gây tranh cãi sau hành động đẩy và đánh vào lưng trọng tài trong trận Brazil thua Nhật Bản 2-3 hôm 14/11.

12 giờ trước

Khi Nhật Bản không còn sợ Brazil

Nhật Bản từng mất 36 năm mới thắng được Brazil, nhưng giờ họ bước vào những cuộc đối đầu này với tâm thế khác hẳn.

31:1850 hôm qua

Ancelotti và Raphinha bị đuổi sau tranh cãi với trọng tài

Carlo Ancelotti và Raphinha cùng nhận thẻ đỏ sau khi lao vào sân phản ứng trọng tài ở những phút cuối trận Brazil thua Nhật Bản 2-3 tại Singapore tối 14/11.

47:2835 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ancelotti Carlo Ancelotti Tuyển Brazil Ancelotti

    Đọc tiếp

    Lukaku bất ngờ chia tay tuyển Bỉ

    Lukaku bất ngờ chia tay tuyển Bỉ

    0

    Romelu Lukaku tuyên bố giã từ tuyển Bỉ ở tuổi 33 chỉ vài giờ sau khi phải ngồi dự bị trong chiến thắng trước Italy tại Nations League hôm 16/11.

    Zidane xóa đặc quyền ở tuyển Pháp

    Zidane xóa đặc quyền ở tuyển Pháp

    0

    Sau sáu trận dẫn dắt tuyển Pháp, Zinedine Zidane bắt đầu tạo ra một trật tự mới, nơi danh tiếng, vị thế ở CLB hay quá khứ tại đội tuyển không còn đủ để bảo đảm suất đá chính.

    Bale làm cố vấn mua lại CLB La Liga

    Bale làm cố vấn mua lại CLB La Liga

    0

    Sevilla đứng trước khả năng đổi chủ khi nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ sự quan tâm, đặc biệt là sự xuất hiện của quỹ đầu tư được Gareth Bale cố vấn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý