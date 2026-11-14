Ancelotti và Raphinha bị đuổi sau tranh cãi với trọng tài

Carlo Ancelotti và Raphinha cùng nhận thẻ đỏ sau khi lao vào sân phản ứng trọng tài ở những phút cuối trận Brazil thua Nhật Bản 2-3 tại Singapore tối 14/11.

Carlo Ancelotti lao vào sân phản ứng sau bàn thắng quyết định của Nhật Bản.

Trận giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản khép lại trong bầu không khí căng thẳng khi đội bóng của Carlo Ancelotti nhận bàn thua quyết định ở phút bù giờ.

Phút 90+1, João Gomes để mất bóng sau pha tranh chấp với Takumi Minamino. Phía Brazil cho rằng tiền vệ Nhật Bản đã phạm lỗi, nhưng trọng tài Jansen Foo Chuan Hui vẫn cho trận đấu tiếp tục. Koki Ogawa dứt điểm trong vùng cấm, trước khi Tatsuhiro Sakamoto tận dụng bóng bật ra để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhật Bản.

Ngay sau bàn thua, Ancelotti và Raphinha lao vào sân phản ứng quyết định của trọng tài. Cả hai cùng bị truất quyền chỉ đạo và thi đấu. VAR sau đó kiểm tra tình huống nhưng không thay đổi quyết định công nhận bàn thắng.

Sự bức xúc của Brazil chưa dừng lại ở đó. Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ tiếp tục vây trọng tài để chất vấn. Ông Jansen Foo phải rời sân với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh.

Raphinha cũng nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài ở cuối trận.

Brazil cũng không hài lòng với một số quyết định trước đó. Đội bóng Nam Mỹ cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Nhật Bản trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số, đồng thời đòi phạt đền khi Raphinha ngã trong vùng cấm. VAR đều giữ nguyên các quyết định ban đầu.

Trước khi tranh cãi nổ ra, Nhật Bản dẫn 2-0 nhờ Takefusa Kubo và Keito Nakamura. Vinicius Junior lập cú đúp giúp Brazil gỡ hòa 2-2, nhưng Sakamoto vẫn định đoạt trận đấu trong thời gian bù giờ.

Thất bại khiến áp lực lên Ancelotti tiếp tục tăng. UOL chỉ ra Brazil đã nhận 21 bàn sau 21 trận dưới thời HLV người Italy, trong khi lối chơi vẫn phụ thuộc khá nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân của các ngôi sao tấn công.