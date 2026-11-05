Trận đấu điên rồ với 51 thẻ đỏ, ẩu đả trong 40 phút

Một trận đấu thuộc giải U20 bang Minas Gerais (Brazil) biến thành cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy khi trọng tài rút tới 51 thẻ đỏ sau màn ẩu đả tập thể kéo dài gần 40 phút.

Cầu thủ hai đội hỗn chiến.

Hôm 4/11, cuộc đối đầu giữa Uberlandia và Mamore biến thành thảm họa vì những cái đầu nóng. Tổng cộng 43 cầu thủ cùng 8 thành viên ban huấn luyện và nhân viên hai đội bị truất quyền thi đấu. Con số vượt xa kỷ lục 36 thẻ đỏ trong trận đấu giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải hạng Năm Argentina.

Mọi chuyện bắt đầu ở phút 53, khi Uberlandia chỉ còn 10 người sau khi Luike Bispo dos Santos bị đuổi khỏi sân vì hành vi đánh nguội đối thủ vào vùng bụng. Tuy nhiên, căng thẳng không dừng lại ở đó. HLV Willer Francisco Silva cùng HLV đội trẻ Andre Luiz Nascimento và điều phối viên Junior Caetano lao vào sân để phản ứng với trọng tài Fernando Patrick.

Những lời lẽ đe dọa nghiêm trọng xuất hiện. HLV Silva tuyên bố trọng tài sẽ không thể rời khỏi địa phương trong ngày hôm đó, đồng thời liên tục buông lời thách thức. Một quan chức Uberlandia thậm chí cảnh báo sẽ tìm mọi cách khiến vị vua áo đen không bao giờ được cầm còi trở lại.

Trận đấu sau đó được tiếp tục, nhưng tình hình một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát khi Davi Fernandes Bittencourt ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Mamore trong thời gian bù giờ. Cầu thủ này được cho là có những cử chỉ khiêu khích đối thủ ngay sau bàn thắng.

Cáng cứu thương bị lôi vào cuộc ẩu đả kinh hoàng.

HLV thủ môn Paulo Sergio Dias dos Santos của Uberlandia lập tức lao vào sân, đẩy người ghi bàn bên phía Mamore. Hành động này châm ngòi cho cuộc hỗn chiến mới với sự tham gia của đông đảo cầu thủ và thành viên hai đội.

Theo Ge Global, cáng cứu thương và cả ghế ngồi cũng bị lôi vào cuộc ẩu đả. Đáng chú ý, sáu cậu bé nhặt bóng cũng bị cuốn vào đám đông hỗn loạn.

Cảnh sát quân sự Brazil sau đó phải có mặt để kiểm soát tình hình. Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 14 cánh cửa bị phá hỏng cùng nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất sân vận động.

Thống kê sau trận đấu cho thấy Uberlandia có 22 cầu thủ nhận thẻ đỏ, trong khi con số bên phía Mamore là 21. Mỗi đội còn có thêm bốn thành viên ban huấn luyện và nhân viên bị truất quyền làm nhiệm vụ.

Với tổng cộng 51 thẻ đỏ, trận đấu này vượt qua cột mốc tồn tại trước đó, tạo nên một trong những vụ hỗn loạn đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá thế giới.