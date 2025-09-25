Trận thua 0-1 trước Marseille thuộc vòng 5 Ligue 1 hôm 23/9 không chỉ khiến PSG mất điểm mà còn thổi bùng lên cuộc tranh luận cũ: liệu đội bóng thủ đô còn phù hợp với Ligue 1?

PSG quá mạnh so với phần còn lại ở Pháp.

Daniel Riolo, cây bút kỳ cựu của RMC, khẳng định rằng PSG sớm muộn cũng sẽ phải bước ra khỏi biên giới nước Pháp để tìm một sân chơi xứng tầm - đó chính là Super League.

Theo Riolo, sự chán chường trong lòng người hâm mộ là bằng chứng rõ ràng nhất. “Người hâm mộ PSG, rất nhiều người trong số họ, không còn cảm giác phấn khích khi đội nhà thắng cuối tuần. Ngay cả thất bại trước Marseille cũng không còn làm họ đau như trước. Sự bão hòa ấy đã giết chết những cuộc đối đầu từng nảy lửa ở Ligue 1”, ông phân tích.

Thực tế, PSG quá mạnh so với phần còn lại. Ngoài Champions League, hiếm có trận nào tại Ligue 1 khiến thầy trò Luis Enrique phải căng sức. Với Riolo, đó không còn là môi trường đủ để thử thách, nuôi dưỡng tham vọng của một CLB đã quen sống trong ánh hào quang quốc tế.

Nhà báo người Pháp cũng không quên nhắc lại cột mốc năm 2021, khi dự án Super League bị dư luận phản đối dữ dội. Khi ấy, PSG là một trong số ít ông lớn công khai đứng về phía UEFA và Ligue 1. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thậm chí còn khẳng định giải quốc nội là nền tảng quan trọng nhất.

“Đó là sự đạo đức giả. Tôi đã nói từ lúc đó và bây giờ nhắc lại: tương lai của PSG không phải Ligue 1, mà là Super League”, Riolo nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở góc độ chuyên môn, Riolo chỉ ra một thực tế phũ phàng: khủng hoảng tài chính của Ligue 1. Ông cảnh báo: “Trong hai năm nữa, Ligue 1 sẽ cạn tiền. Đó sẽ chỉ còn là giải đấu của các trung tâm đào tạo, cạnh tranh với nhau mà chẳng ai quan tâm. PSG không thể mắc kẹt ở một môi trường như vậy. Họ buộc phải tìm đường ra với nhóm ông lớn châu Âu”.

Riolo thậm chí còn khẳng định ông sẽ ủng hộ PSG nếu viễn cảnh này thành hiện thực, miễn là Super League đi kèm với một sự tái cấu trúc toàn diện của bóng đá châu Âu.

Từ lâu, PSG đã là “người khổng lồ trong cái ao nhỏ” Ligue 1. Những chiến thắng dễ dãi, sự thờ ơ của khán giả và viễn cảnh khánh kiệt tài chính khiến giải đấu không còn hấp dẫn. Lập luận của Riolo có thể gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận: PSG đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Và với tham vọng vươn tầm châu Âu, Super League có lẽ chỉ còn là vấn đề “khi nào”, chứ không phải “có hay không”.