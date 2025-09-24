Man City ra giá kỷ lục cho sao PSG

Manchester City sẵn sàng chi tới 120 triệu euro để chiêu mộ Joao Neves, ngôi sao trẻ của Paris Saint-Germain.

Neves được Man City để mắt.

Theo Fichajes, Pep Guardiola coi tiền vệ 20 tuổi người Bồ Đào Nha là mảnh ghép chiến lược để củng cố hàng tiền vệ. Với mức giá 120 triệu euro, Neves có thể trở thành tân binh đắt nhất lịch sử CLB chủ sân Etihad, vượt qua kỷ lục 117,5 triệu euro của Jack Grealish.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Neves đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế dưới thời HLV Luis Enrique. Khả năng kiểm soát nhịp độ, phân phối bóng tinh tế cùng sự bình tĩnh đáng kinh ngạc giúp Neves trở thành linh hồn trong lối chơi kiểm soát của đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong bối cảnh Vitinha hay Fabian Ruiz thường xuyên được chú ý, giới chuyên môn khẳng định chính Neves mới là người duy trì sự cân bằng và ổn định của PSG.

Giá trị thị trường của Neves vào khoảng 80 triệu euro, nhưng Man City sẵn sàng vượt xa con số đó. Động thái tung ra lời đề nghị 120 triệu euro cho thấy quyết tâm của Guardiola trong việc nâng tầm chất lượng đội hình. Sự góp mặt của Neves sẽ cho phép ông xoay tua lực lượng linh hoạt hơn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang tham vọng tìm lại đỉnh cao ở Premier League và Champions League.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đến từ PSG. Ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp coi Neves là nhân tố quan trọng trong kế hoạch lâu dài và nhiều khả năng sẽ từ chối bất kỳ đề nghị nào, dù giá trị cao đến đâu.