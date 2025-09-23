PSG nhận trái đắng

Rạng sáng 23/9, PSG để thua Marseille trên sân khách 0-1 ở vòng 5 Ligue 1.

Marseille tạo cơn địa chấn tại Ligue 1 khi đánh bại Paris Saint-Germain trên sân nhà Orange Velodrome, qua đó chấm dứt chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của nhà vô địch nước Pháp và châu Âu.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn giúp đội bóng thành phố cảng tái lập chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Ligue 1, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Trận đấu diễn ra muộn hơn gần 1 ngày do điều kiện thời tiết bất lợi, và Marseille tận dụng rất tốt lợi thế tinh thần khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Mason Greenwood là người khởi nguồn tình huống với quả phạt góc, trước khi bóng đến vị trí của Nayef Aguerd. Thủ môn Lucas Chevalier băng ra lỗi, tạo điều kiện để cầu thủ người Morocco thoải mái đánh đầu vào lưới tróng.

Khoảnh khắc khiến PSG ôm hận.

PSG cầm nhiều bóng hơn nhưng tỏ ra bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Marseille. Những cơ hội hiếm hoi đến từ Vitinha hay Achraf Hakimi đều bị thủ thành Geronimo Rulli hóa giải. Thậm chí, Marseille suýt nhân đôi cách biệt khi Amine Gouiri đưa bóng dội xà, còn Emerson Palmieri bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trong hiệp hai, dù HLV Luis Enrique tung thêm Lee Kang-in và tài năng trẻ Senny Mayulu để tăng sức tấn công, PSG vẫn không thể tìm bàn gỡ. Greenwood và Aubameyang bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu, nhưng cuối cùng Marseille vẫn bảo toàn tỷ số. Trận đấu khép lại trong kịch tính khi HLV Roberto De Zerbi bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài.

Thắng lợi này không chỉ giúp Marseille vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, mà còn là chiến thắng đầu tiên của họ trong 6 lần đối đầu gần nhất với PSG tại Siêu kinh điển nước Pháp.