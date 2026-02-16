PSG căng thẳng sau thất bại trước Rennes

Thua 1-3 trước Rennes ở vòng 22 Ligue 1 hôm 14/2, PSG không chỉ mất điểm mà còn đối mặt với bầu không khí ngột ngạt trong phòng thay đồ.

Thất bại trước Rennes khiến Paris Saint-Germain nhận nhiều chỉ trích. Nhưng theo thông tin từ L'Equipe, điều đáng nói hơn nằm phía sau cánh cửa phòng thay đồ.

Nguồn tin từ Pháp cho biết Vitinha bày tỏ sự bức xúc ngay sau trận. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là trách Ousmane Dembele vì không bứt tốc theo một đường chọc khe trong hiệp hai. Với Vitinha, đó là tình huống cần nỗ lực tối đa khi đội bóng đang ở thế rượt đuổi.

Joao Neves cũng bị nhắc tên. Một pha chuyển trạng thái chậm và thiếu chính xác khiến PSG mất kiểm soát thế trận. Vitinha được cho là đã góp ý trực diện. Không có xác nhận chính thức từ CLB, nhưng thông tin rò rỉ cho thấy bầu không khí sau trận không hề dễ chịu.

PSG bước vào mùa giải với kỳ vọng lớn. Đội hình nhiều ngôi sao, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, thất bại trước Rennes phơi bày những vấn đề về tinh thần thi đấu và sự tập trung. Khi kết quả không như ý, áp lực dồn lên từng cá nhân. Những chi tiết nhỏ trên sân trở thành điểm bùng phát.

Trong bóng đá đỉnh cao, tranh luận sau trận thua không phải điều lạ. Đôi khi, đó là phản ứng cần thiết để kéo đội bóng trở lại quỹ đạo. Nhưng nếu căng thẳng kéo dài, nó có thể ảnh hưởng tới sự gắn kết.

HLV Luis Enrique vẫn còn thời gian để điều chỉnh. PSG chưa đánh mất mục tiêu của mình. Song, sau cú ngã trước Rennes, họ cần nhiều hơn sự phản ứng bằng lời nói. Điều quan trọng là cách các cầu thủ trả lời trên sân ở những trận tới.

Một thất bại có thể là tai nạn. Nhưng cách đội bóng phản ứng sau thất bại mới quyết định phần còn lại của mùa giải.