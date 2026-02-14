Một câu nói của Dembele, cả PSG phải soi lại mình

Phát biểu thẳng thắn của Dembele sau trận thua Rennes thuộc vòng 22 Ligue 1 rạng sáng 14/2 không chỉ là lời nhắc nhở, mà là tín hiệu cho thấy PSG đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải.

Dembele không hài lòng với các đồng đội sau trận thua Rennes.

Thất bại 1-3 trên sân Rennes tự thân nó đã là một cú trượt đáng lo. Nhưng điều khiến Paris Saint-Germain bị soi kỹ hơn lại nằm ở phòng thay đồ. Sau trận, Dembele không né tránh. Anh nói về sự nỗ lực. Anh nói về việc phải chơi vì PSG, thay vì vì chính mình. Và trong bối cảnh đội bóng vừa thua, từng câu chữ đều mang sức nặng.

“Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Phải chơi vì PSG để giành chiến thắng. Nếu chỉ chơi cho bản thân, mọi thứ sẽ không hiệu quả và chúng ta sẽ không giành được những danh hiệu mong muốn”, Dembele cho biết.

Đó là một thông điệp tập thể. Nhưng ở Paris, không ai nghĩ nó hoàn toàn chung chung.

Theo RMC Sport, sự chú ý hướng về Doue. Tài năng trẻ này không còn duy trì phong độ như mùa trước. Trận gặp Rennes là một ví dụ. Anh có tạo ra một cơ hội cho chủ nhân Quả bóng vàng hiện tại, nhưng tổng thể màn trình diễn thiếu sự gắn kết.

Lối chơi có phần cá nhân và thiếu tính chia sẻ khiến Dembele không hài lòng. HLV Luis Enrique rút Doue ra trong hiệp hai, một quyết định đủ nói lên nhiều điều.

Đây không phải lần đầu Dembele nhắc đến tinh thần tập thể. Sau chiến thắng 5-0 trước Marseille, anh cũng gửi đi thông điệp tương tự. Khi thắng, những lời đó được xem là động lực. Khi thua, chúng trở thành mồi lửa.

PSG đang loạng choạng.

Luis Enrique hiểu mức độ nhạy cảm của tình huống. Trong buổi họp báo, ông chọn nói bằng tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Pháp quen thuộc. Thông điệp của ông rõ ràng: phát biểu sau trận không có giá trị. Ông không trả lời sâu về bình luận của Dembele. Và quan trọng nhất, ông nhấn mạnh không cầu thủ nào được đặt mình cao hơn CLB.

Đó là cách dập lửa. Nhưng nó cũng cho thấy có lửa.

PSG của Luis Enrique vốn được đánh giá ổn định hơn so với nhiều giai đoạn trước. Phòng thay đồ ít ồn ào. Cái tôi lớn được kiểm soát. Tuy nhiên, bóng đá luôn thay đổi theo kết quả. Sau màn hủy diệt Marseille, có thể một vài cầu thủ đã bước vào Rennes với tâm thế tự tin quá mức. Và khi kết quả quay lưng, sự khó chịu bộc lộ.

Dembele ở thời điểm này không còn là cầu thủ bùng nổ thất thường như trước. Anh là một trong những trụ cột. Khi anh lên tiếng, đó không chỉ là cảm xúc tức thời. Nó phản ánh yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn tập thể. Nhưng ranh giới giữa “đòi hỏi trách nhiệm” và “gây chia rẽ” rất mong manh.

PSG đang bước vào giai đoạn quyết định. Ở Ligue 1, họ có nguy cơ bị Lens thu hẹp hoặc vượt qua. Ở Champions League, Monaco là thử thách lớn. Trong bối cảnh đó, sự thống nhất nội bộ quan trọng hơn mọi sơ đồ chiến thuật.

Một đội bóng có thể sửa sai sau một trận thua. Nhưng nếu niềm tin giữa các cầu thủ bị xói mòn, hậu quả sẽ kéo dài. Luis Enrique đã cố khép lại câu chuyện bằng tuyên bố cứng rắn. Tuy vậy, bài kiểm tra thực sự sẽ nằm ở phản ứng của phòng thay đồ trong những trận tới.

Dembele nói về việc phải chơi vì PSG. Câu hỏi là liệu tất cả có cùng nhìn về một hướng hay không. Ở Paris, khi mục tiêu là chinh phục mọi danh hiệu, sự đồng lòng không phải lựa chọn. Nó là điều bắt buộc.