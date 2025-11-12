'Đế chế lừa đảo' Prince Group lần đầu lên tiếng

Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.

Chủ tịch Prince Group Trần Chí. Ảnh: Ảnh: Prince Holdings.

Tập đoàn Prince Group tại Campuchia ngày 11/11 lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc quốc tế nhằm vào Chủ tịch Trần Chí (Chen Zhi), cho rằng những thông tin này “vô căn cứ” và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng nghìn nhân viên, đối tác cũng như các cộng đồng mà tập đoàn đang phục vụ.

Hãng tin AFP đưa tin vào ngày 12/11, Prince Holding Group (còn gọi là Prince Group) khẳng định: “Tập đoàn và Chủ tịch Trần Chí hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”. Trong tuyên bố chính thức, tập đoàn nêu rõ các cáo buộc gần đây “dường như chỉ nhằm biện minh cho việc tịch thu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách bất hợp pháp”.

Prince Group bày tỏ tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, tập đoàn cùng ông Trần Chí - người sáng lập và điều hành Prince Group - “sẽ được minh oan hoàn toàn”.

Trong những tháng gần đây, Prince Group trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra và tịch thu tài sản tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Giới chức nhiều nước cáo buộc tỉ phú Trần Chí điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia núp bóng các hoạt động đầu tư hợp pháp.

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng chống lại doanh nhân 37 tuổi mang quốc tịch Campuchia này, cáo buộc ông điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại Campuchia, nơi công nhân bị ép tham gia các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu lợi hàng tỉ USD.

Trụ sở của Prince Group tại Phnom Penh. Ảnh: Prince Group.

Theo cáo buộc, Prince Group - tập đoàn đa quốc gia do Trần Chí sáng lập - thực chất là “vỏ bọc” cho một trong những tổ chức tội phạm công nghệ lớn nhất châu Á. Vụ việc dẫn đến chiến dịch tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện, với khoảng 127.271 Bitcoin bị thu giữ, tương đương 15 tỉ USD .

Song song, Anh quốc đã đóng băng các tài sản doanh nghiệp và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD , trong khi Đài Loan, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) tịch thu thêm khoảng 350 triệu USD liên quan đến tập đoàn này.

Phản hồi trước làn sóng điều tra quốc tế, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hồi tháng 10 cho biết Prince Group đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý khi hoạt động trong nước và được đối xử như các tập đoàn đầu tư lớn khác.

Ông cũng khẳng định việc tỉ phú gốc Trung Quốc Trần Chí được cấp quốc tịch Campuchia là hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh Phnom Penh sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng cụ thể.

Theo các công tố viên, kể từ năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Riêng tại Campuchia, tập đoàn này sở hữu khối tài sản hơn 2 tỉ USD , bao gồm trung tâm thương mại quy mô lớn Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, ông Trần Chí cùng các lãnh đạo cấp cao bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để che đậy các hoạt động rửa tiền và lừa đảo.

Trong khi đó, Prince Group tiếp tục khẳng định mình là doanh nghiệp hợp pháp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Campuchia và hiện diện mạnh mẽ trong các dự án phát triển, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

“Các cáo buộc vô căn cứ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tập đoàn, cũng như cho hàng nghìn nhân viên vô tội và các đối tác của chúng tôi”, tuyên bố của Prince Group nêu rõ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí hiện vẫn đang lẩn trốn. Trang web chính thức của Prince Group mô tả ông là “Chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất và phát triển nhanh nhất Campuchia”, với mạng lưới kinh doanh trải rộng từ bất động sản, ngân hàng đến dịch vụ tiêu dùng.