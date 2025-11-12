Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

'Đế chế lừa đảo' Prince Group lần đầu lên tiếng

  • Thứ tư, 12/11/2025 13:28 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.

Chủ tịch Prince Group Trần Chí. Ảnh: Ảnh: Prince Holdings.

Tập đoàn Prince Group tại Campuchia ngày 11/11 lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc quốc tế nhằm vào Chủ tịch Trần Chí (Chen Zhi), cho rằng những thông tin này “vô căn cứ” và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng nghìn nhân viên, đối tác cũng như các cộng đồng mà tập đoàn đang phục vụ.

Hãng tin AFP đưa tin vào ngày 12/11, Prince Holding Group (còn gọi là Prince Group) khẳng định: “Tập đoàn và Chủ tịch Trần Chí hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”. Trong tuyên bố chính thức, tập đoàn nêu rõ các cáo buộc gần đây “dường như chỉ nhằm biện minh cho việc tịch thu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách bất hợp pháp”.

Prince Group bày tỏ tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, tập đoàn cùng ông Trần Chí - người sáng lập và điều hành Prince Group - “sẽ được minh oan hoàn toàn”.

Trong những tháng gần đây, Prince Group trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra và tịch thu tài sản tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Giới chức nhiều nước cáo buộc tỉ phú Trần Chí điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia núp bóng các hoạt động đầu tư hợp pháp.

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng chống lại doanh nhân 37 tuổi mang quốc tịch Campuchia này, cáo buộc ông điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại Campuchia, nơi công nhân bị ép tham gia các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu lợi hàng tỉ USD.

lua dao xuyen quoc gia, Prince Group, Tran Chi, lua dao truc tuyen anh 1

Trụ sở của Prince Group tại Phnom Penh. Ảnh: Prince Group.

Theo cáo buộc, Prince Group - tập đoàn đa quốc gia do Trần Chí sáng lập - thực chất là “vỏ bọc” cho một trong những tổ chức tội phạm công nghệ lớn nhất châu Á. Vụ việc dẫn đến chiến dịch tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện, với khoảng 127.271 Bitcoin bị thu giữ, tương đương 15 tỉ USD.

Song song, Anh quốc đã đóng băng các tài sản doanh nghiệp và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD, trong khi Đài Loan, SingaporeHong Kong (Trung Quốc) tịch thu thêm khoảng 350 triệu USD liên quan đến tập đoàn này.

Phản hồi trước làn sóng điều tra quốc tế, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hồi tháng 10 cho biết Prince Group đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý khi hoạt động trong nước và được đối xử như các tập đoàn đầu tư lớn khác.

Ông cũng khẳng định việc tỉ phú gốc Trung Quốc Trần Chí được cấp quốc tịch Campuchia là hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh Phnom Penh sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng cụ thể.

Theo các công tố viên, kể từ năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Riêng tại Campuchia, tập đoàn này sở hữu khối tài sản hơn 2 tỉ USD, bao gồm trung tâm thương mại quy mô lớn Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, ông Trần Chí cùng các lãnh đạo cấp cao bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để che đậy các hoạt động rửa tiền và lừa đảo.

Trong khi đó, Prince Group tiếp tục khẳng định mình là doanh nghiệp hợp pháp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Campuchia và hiện diện mạnh mẽ trong các dự án phát triển, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

“Các cáo buộc vô căn cứ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tập đoàn, cũng như cho hàng nghìn nhân viên vô tội và các đối tác của chúng tôi”, tuyên bố của Prince Group nêu rõ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí hiện vẫn đang lẩn trốn. Trang web chính thức của Prince Group mô tả ông là “Chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất và phát triển nhanh nhất Campuchia”, với mạng lưới kinh doanh trải rộng từ bất động sản, ngân hàng đến dịch vụ tiêu dùng.

Hong Kong và Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản

Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

08:29 5/11/2025

Singapore tịch thu 150 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group

Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.

18:28 31/10/2025

Ngân hàng Hàn Quốc đóng băng hơn 60 triệu USD của Prince Group

Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.

10:29 22/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo xuyên quốc gia Prince Group Trần Chí lừa đảo trực tuyến Bitcoin Đài Loan Trung Quốc Mỹ Singapore Tiền mã hóa Campuchia Campuchia lừa đảo rửa tiền ông trùm tỷ phú Chen Zhi lao động cưỡng bức tiền điện tử Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý