Hong Kong và Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản

  Thứ tư, 5/11/2025 08:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

Công tố viên Đài Loan bắt 25 người và phong tỏa 4,5 tỷ Đài tệ liên quan Prince Group, mạng lưới lừa đảo lao động cưỡng bức và gian lận trực tuyến quốc tế. Ảnh: Yonhap.

Ngày 4/11, công tố viên Đài Loan thông báo đã bắt giữ 25 người và phong tỏa tài sản trị giá 4,5 tỷ Đài tệ (147,09 triệu USD) liên quan đến Prince Group, một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn, Reuters đưa tin.

Theo công tố viên, tài sản bị phong tỏa gồm 26 xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng, liên quan đến mạng lưới này và doanh nhân người Campuchia Trần Chí, trong những vụ án rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

“Thông qua các khu lừa đảo lao động cưỡng bức được lập tại Campuchia, nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến”, thông báo nêu rõ.

“Lợi nhuận từ những vụ lừa đảo được chuyển qua các công ty vỏ bọc do Prince Group lập ra ở nhiều quốc gia, sau đó rửa tiền bằng cách mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản, nhằm che giấu nguồn thu bất hợp pháp”, thông báo cho biết thêm.

Tháng trước, cảnh sát Singapore đã phong tỏa hơn 150 triệu SGD (115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group.

Các vụ phong tỏa tại Singapore và Đài Loan diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp lệnh trừng phạt mạng lưới này, vốn bị cáo buộc vận hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu.

Đài Loan cho biết một số công dân nước này đã bị lừa sang Campuchia và Myanmar để làm việc tại các trung tâm lừa đảo, trở thành nạn nhân của mạng lưới Prince Group.

Bên cạnh Đài Loan, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4/11 cũng thông báo đã đóng băng khối tài sản trị có liên quan đến tập đoàn Prince do “ông trùm” Trần Chí đứng sau điều hành.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát đã lần theo dấu vết hàng loạt công ty vệ tinh của Prince Group cùng các giao dịch ngân hàng khả nghi, qua đó phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Tờ The Standard cho biết số tài sản bị phong tỏa, trị giá khoảng 352 triệu USD, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư do nhiều cá nhân và pháp nhân nắm giữ - tất cả đều bị nghi là nguồn tiền thu được từ các hành vi phạm pháp.

Dù cuộc điều tra vẫn đang được Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hong Kong mở rộng, chưa có ai bị bắt giữ tính đến thời điểm hiện tại.

Cảnh sát Hong Kong khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống gian lận và rửa tiền thông qua các biện pháp chủ động, tăng cường thu thập thông tin tình báo, đồng thời thắt chặt hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Tình tiết mới từ mạng lưới lừa đảo của Trần Chí

Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.

43:2577 hôm qua

Singapore tịch thu 150 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group

Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.

18:28 31/10/2025

Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí

Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.

13:04 28/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Dang Dan chu dang 'thang lon' hinh anh

Đảng Dân chủ đang 'thắng lớn'

47 phút trước 10:21 5/11/2025

0

Abigail Spanberger giành ghế Thống đốc Virginia, Zohran Mamdani đắc cử thị trưởng thành phố New York, Mikie Sherrill dẫn trước tại New Jersey - những kết quả đang mang lại sự phấn khởi cho phe Dân chủ.

May bay cho hang My roi, boc chay nhu vung chien su hinh anh

Máy bay chở hàng Mỹ rơi, bốc cháy như vùng chiến sự

1 giờ trước 09:45 5/11/2025

0

Một máy bay chở hàng của hãng UPS đã rơi và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ tối 4/11, theo giờ Mỹ, sau khi cất cánh từ sân bay tại bang Kentucky. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

