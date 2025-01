Pogba hé lộ bến đỗ mới

Pogba được phép trở lại thi đấu vào tháng 3/2025 và được nhiều CLB trên toàn thế giới quan tâm. Những điểm đến tiềm năng dành cho Pogba gồm Saudi Pro League, MLS, và Ligue 1, bên cạnh đó là lời mời gọi đầy tham vọng từ Nga trong thời gian anh bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, Pogba từ chối cơ hội này.

Chia sẻ với streamer nổi tiếng người Pháp, AmineMaTue, Pogba cho biết: "Có những lời đề nghị, nhưng không phải tất cả đều hấp dẫn. Nga, hay những nơi tương tự, có đưa ra lời đề nghị đấy, nhưng đó không phải mục tiêu của tôi".

"Chúng tôi có những mục tiêu khác. Một CLB tham dự Champions League? Tại sao không. Nếu có cơ hội, tất nhiên, tại sao không? Ai cũng muốn thi đấu ở những CLB hàng đầu. Nhưng cuối cùng, điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi, mà còn vào nhiều yếu tố khác", cựu sao MU tuyên bố.

Pogba hiện được đồn đoán có thể gia nhập Marseille, nơi anh sẽ tái hợp với người đồng đội cũ tại Manchester United, Mason Greenwood. Marseille có cơ hội lớn giành vé dự Champions League mùa giải 2025/26, yếu tố có thể thu hút Pogba.

Pogba rời Manchester để gia nhập Juventus vào năm 2022 sau quãng thời gian sóng gió tại Old Trafford. Tại "Nhà hát của những giấc mơ", anh có 233 lần ra sân và ghi được 39 bàn thắng. Pogba gia nhập MU năm 2016 với mức giá kỷ lục thế giới 89 triệu bảng, nhưng không thể đáp ứng được kỳ vọng.

Sự nghiệp của Pogba bị gián đoạn nghiêm trọng sau lệnh cấm thi đấu 4 năm vì doping vào tháng 2. Tuy nhiên, nhờ kháng án thành công, án phạt được giảm xuống còn 18 tháng, mở đường để ngôi sao người Pháp quay lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.

Trước đó, Pogba thừa nhận bản thân có sử dụng chất cấm testosterone, nhưng không cố ý. Chất cấm có trong loại thực phẩm bổ sung ngôi sao người Pháp sử dụng và chính anh cũng không hay biết về điều này.

