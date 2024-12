Viễn cảnh Pogba tới Nam Mỹ thi đấu

Corinthians, một trong những đội bóng hàng đầu Brazil, được cho là đang đàm phán với Pogba về mức lương. Theo nhà báo Lucas Sposito, tiền vệ người Pháp tỏ ra hứng thú với việc chuyển đến Nam Mỹ thi đấu.

Đáng chú ý, Fatal Model, một công ty môi giới, đề nghị hỗ trợ trả gần 500.000 bảng mỗi tháng tiền lương cho Pogba để giúp Corinthians hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, đội bóng Brazil từ chối vì không muốn hình ảnh CLB gắn liền với công ty này.

Bất chấp từ chối sự hỗ trợ trên, Corinthians chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Pogba. Đội bóng này được cho là đang làm việc với một nhà đầu tư khác để đảm bảo thương vụ được thông qua trước khi phải tính đến những phương án khác.

Theo Goal, dù vướng phải một số trở ngại trong quá trình đàm phán, thương vụ Pogba chuyển đến Corinthians vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Nếu đạt được thỏa thuận, Pogba sẽ bắt đầu tập luyện với đội bóng mới từ đầu năm 2025 và có thể thi đấu chính thức từ tháng 3.

Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Pogba khi anh có cơ hội làm mới bản thân tại một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt. Pogba có thể làm đồng đội với Memphis Depay. Cựu tiền đạo MU chơi hay giúp Corinthians từ vị trí đua trụ hạng lên thứ 7 ở giải VĐQG Brazil mùa này.

Pogba mới chia tay Juventus sau khi chỉ ra sân 12 lần trong hơn 2 năm vì chấn thương và án phạt doping. Sau khi nhận được quyết định giảm án từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), Pogba rục rịch trở lại sân cỏ.

