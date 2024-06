Piers Morgan ‘đá xoáy' MU vì giữ lại Ten Hag

Với việc giúp MU giành FA Cup, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ" nghiêm túc xem xét tương lai của HLV người Hà Lan tại sân Old Trafford. Theo một số nguồn tin, Ten Hag sẽ tiếp tục tại vị.

Trước thông tin này, ông Morgan đăng dòng tweet đơn giản: “Tuyệt vời" kèm biểu cảm cười ra nước mắt và vỗ tay. Không ít người cho rằng đây là một pha “móc mỉa" Man United của nhà báo nổi danh là fan Arsenal.

Nhà báo Morgan cũng là người thực hiện buổi phỏng vấn “Cristiano Ronaldo meets Piers Morgan" gây xôn xao vào cuối năm 2022. Tại đây, siêu sao người Bồ Đào Nha tiết lộ không ít thông tin gây bất lợi cho Man United.

Trong khi đó, anh trai của tiền đạo Alejandro Garnacho, lại thể hiện sự vui mừng trên trang cá nhân bằng dòng tweet: “Teg Hag, tôi yêu ông".

Nhiều CĐV MU khác cũng thể hiện sự vui mừng trước thông tin này. Một tài khoản bày tỏ: “Hãy lập kế hoạch cho chặng đường phía trước”. CĐV khác tin tưởng: “Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử". Người dùng mạng xã hội thứ hai lên tiếng: “Quyết định đúng đắn, hãy tin vào quá trình".

Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây là quyết định sai lầm của ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester. “Ten Hag làm việc rất khó hiểu. Chiến thắng trong một trận chung kết là chưa đủ thuyết phục", một tài khoản bình luận. “Ông ấy phải thay đổi nếu không muốn ra đi trong Giáng sinh tới", một CĐV MU thể hiện quan điểm.

Man United trải qua một mùa giải ảm đạm và hỗn loạn. Nửa đỏ thành Manchester xếp cuối ở vòng bảng Champions League và thứ 8 ở Ngoại Hạng Anh với hiệu số -1. Tuy nhiên, với việc giúp MU đánh bại Man City để lên ngôi tại FA Cup, cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam thắp lại niềm hy vọng cho người hâm mộ đội bóng.

