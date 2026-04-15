Pick The Right: Tư vấn trực tuyến - chọn ngành vì đam mê hay việc làm?

- Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đặc biệt là những điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ thay đổi nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng "bành trướng".
- Những điều cần cân nhắc khi lựa chọn ngành học.
- Cơ hội việc làm với mức lương tốt cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Ngày 15/4, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP.HCM, có buổi tư vấn trực tuyến trực tiếp giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh về thi THPT 2026 và bản đồ ngành, nghề mới nhất trên Tri Thức - Znews.
- 2026-04-14 09:00+0700
AI đang khiến nhiều học sinh, trong đó có bản thân em, lo lắng “học xong sẽ bị thay thế”. Thầy nhìn nhận nỗi lo này ra sao và vì sao AI ngày càng gây lo lắng như vậy?
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động và làm gia tăng nỗi lo bị thay thế của nhiều học sinh. Thực tế, AI không chỉ ảnh hưởng đến một số ngành nghề nhất định mà còn thâm nhập sâu vào hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tôi cho rằng AI nên được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ thay vì là mối đe dọa. Nếu sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng và biết cách ứng dụng AI vào công việc, các em hoàn toàn có thể nâng cao năng suất và giá trị bản thân. Ngược lại, việc không cập nhật công nghệ sẽ khiến người lao động dễ bị tụt lại phía sau.
Là học sinh lớp 12, em rất quan tâm đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo thầy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có điểm gì đáng chú ý mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý?
Thực tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản không có quá nhiều thay đổi so với các năm trước. Do đó, nếu thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tâm lý, các em hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỳ thi. Điểm đáng lưu ý nhất nằm ở quy chế xét tuyển đại học, bởi những điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh.
Hoạt động tuyển sinh của các trường đại học hiện nay đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông và quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cũng thường xuyên tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau để hoàn thiện phương thức tuyển sinh, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT trong năm nay được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người học. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của thí sinh trong việc tìm hiểu thông tin, tham gia các hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp.
Hiện nay trường nào cũng nhắc đến cụm từ 'kết nối doanh nghiệp'. Nhưng cốt lõi mà phụ huynh như tôi quan tâm là: Các trường đang vận hành mô hình này thực chất đến đâu, để sinh viên sau kỳ thực tập có thể tìm được việc làm ngay thay vì chỉ đi thực tập lấy điểm?
Nhà trường luôn đề cao sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc kết nối và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Do đó, trường giao cho từng khoa phụ trách việc phát triển quan hệ doanh nghiệp, trong đó mỗi khoa cần thiết lập mối liên kết với tối thiểu 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn.
Hiện, khoa Luật của trường Đại học Công Thương TP.HCM đã thiết lập quan hệ hợp tác với gần 50 doanh nghiệp và văn phòng luật sư tại TP.HCM. Bên cạnh đó, các khoa như Điện tử, Cơ khí và Công nghệ thực phẩm cũng hợp tác với gần 300 doanh nghiệp. Đáng chú ý, một số giảng viên đồng thời là giám đốc doanh nghiệp trong khu vực, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
Hiện nay, các đối tác của trường chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi số lượng doanh nghiệp lớn còn hạn chế. Tuy nhiên, đây là xu hướng chung của thị trường lao động hiện nay. Nhà trường đang từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác, hướng đến việc mang lại nhiều cơ hội thực tập và việc làm chất lượng cho sinh viên.
Thầy nhận thấy xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh hiện nay có gì thay đổi so với trước đây?
Xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh hiện nay khá đa dạng và có sự chuyển biến rõ rệt so với trước đây. Các lĩnh vực kinh tế và khối khoa học xã hội đang nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh.
Đáng chú ý, thí sinh lựa chọn ngành học, lĩnh vực thường xuất phát từ sự yêu thích và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, thay vì lựa chọn mang tính ngẫu nhiên như trước. Điều này cho thấy các em ngày càng chủ động hơn trong việc định hình tương lai, phản ánh sự phân hóa và định hướng nghề nghiệp ngày càng rõ nét trong xu hướng chọn ngành hiện nay.
Tôi thấy chương trình đại học đã được cập nhật liên tục nhưng nhiều sinh viên vẫn không có việc làm khi ra trường. Theo thầy, lỗi nằm ở chương trình đào tạo cũ kỹ, sự thụ động của sinh viên hay do thị trường thay đổi quá nhanh?
Vấn đề học xong không làm được việc là hệ quả của nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, chương trình đào tạo và mức độ chủ động của sinh viên. Quan điểm cho rằng Gen Z lười biếng là chưa thực sự chính xác, bởi phần lớn các bạn có tư duy sáng tạo và cách tiếp cận công việc rất linh hoạt.
Tại Đại học Công Thương TP.HCM, khoảng 60% sinh viên được đánh giá là khá chủ động trong học tập và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, trong khi số còn lại vẫn còn thụ động, đặc biệt trong việc cập nhật kiến thức mới.
Chính sự thiếu chủ động này là một trong những nguyên nhân khiến một số sinh viên gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Việc xuất hiện nhiều phương thức xét tuyển như đánh giá năng lực hay xét tuyển kết hợp có tạo áp lực cho thí sinh không, thưa thầy?
Sự đa dạng của các phương thức xét tuyển, đặc biệt là xét tuyển kết hợp và xét tuyển thông qua các kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực, có thể tạo ra áp lực nhất định cho thí sinh. Tuy nhiên, áp lực này không quá lớn mà ngược lại còn mở ra thêm nhiều cơ hội trúng tuyển vào đại học.
Thực tế cho thấy số lượng thí sinh đăng ký tham gia các kỳ thi riêng ngày càng tăng qua từng năm, phản ánh nhu cầu mong muốn có thêm cơ hội lựa chọn của các em. Nắm bắt xu hướng này, nhiều trường đại học cũng gia tăng chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển đa dạng, qua đó giúp thí sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực và điều kiện của mình.
