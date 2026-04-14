ĐH Công thương TP.HCM tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học 2026

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của Đại học Công thương TP.HCM, sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh về thi THPT 2026 và bản đồ ngành, nghề mới nhất.

Năm 2026, thế hệ học sinh 2k8 bước vào kỳ thi tốt nghiệp với nhiều điểm mới về quy chế tuyển sinh và phương thức xét tuyển đại học, từ việc siết nguyện vọng, thay đổi điểm cộng cho đến chuẩn đầu vào.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất không nằm ở phòng thi, mà nằm ở khâu lựa chọn nguyện vọng. Trong bối cảnh học phí đại học có xu hướng điều chỉnh tăng và sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn bộ bức tranh nghề nghiệp, câu hỏi: "Học gì để không thất nghiệp?" hay "Chọn ngành theo đam mê hay tỷ lệ đỗ?" trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Nhiều phụ huynh và học sinh đang rơi vào trạng thái nhiễu thông tin khi đứng trước hàng loạt phương thức xét tuyển, cùng sự phân vân giữa việc chọn ngành theo sở thích cá nhân hay chạy theo xu hướng thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Thấu hiểu những băn khoăn đó, Tri thức - Znews chính thức ra mắt Pick the Right - series tư vấn tuyển sinh mùa thi 2026, đồng hành cùng hàng triệu thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học.

Khuôn viên bên trong trường Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Không dừng lại ở những con số chỉ tiêu hay thông tin tuyển sinh thông thường, Pick the Right là không gian đối thoại chuyên sâu giữa độc giả Znews và các giảng viên, chuyên gia đầu ngành, nhà tuyển dụng, đại diện những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Tại đây, mọi góc khuất của từng ngành học đều được lật mở - từ thực tế giảng đường, bài toán chi phí đào tạo, cho đến triển vọng thu nhập và lộ trình thăng tiến sau khi ra trường.

Pick the Right tin rằng một quyết định đúng không đến từ may mắn, mà đến từ thông tin đủ, góc nhìn rõ và sự chuẩn bị kỹ càng.

Bởi mỗi lựa chọn nguyện vọng không chỉ là một tấm vé vào đại học, đó là bản thiết kế đầu tiên cho cả cuộc đời.

Mở màn mùa thứ ba, Pick the Right chính thức khởi động chuỗi tư vấn tuyển sinh 2026 với khách mời đầu tiên: ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP.HCM (HUIT).

Trong tập này, chuyên gia tuyển sinh Đại học Công thương TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn và lý giải những vấn đề nóng nhất của mùa thi 2026, bao gồm:

Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Xu hướng lựa chọn ngành học hiện nay

Chiến lược sắp xếp nguyện vọng hiệu quả

Chọn ngành trong thời đại AI

Độc giả có thể đặt câu hỏi cho ThS Phạm Thái Sơn từ bây giờ.