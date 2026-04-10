Nhiều trường THPT và đại học 'tăng tốc' hỗ trợ học sinh lớp 12

Đầu tháng 4, học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn "nước rút" chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều bạn quan tâm phương án tuyển sinh cũng như nhận học bổng sớm từ các trường.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, lịch tuyển sinh đại học diễn ra sớm hơn 2 tuần so với năm trước, do lịch thi tốt nghiệp THPT tổ chức sớm, vào ngày 11-12/6. Trước thực tế này, các trường THPT đang tăng cường ôn tập cho học sinh; trong khi nhiều trường đại học cũng công bố kế hoạch tuyển sinh và trao học bổng sớm, tạo sự chủ động hơn cho các sĩ tử.

Đẩy mạnh ôn thi và tư vấn hướng nghiệp

Đầu tháng 4, học sinh lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi. Đồng hành cùng sĩ tử, nhiều trường THPT xây dựng lộ trình ôn tập theo từng chặng, kết hợp củng cố kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng làm bài. Nội dung ôn tập bám sát cấu trúc đề thi minh họa, đồng thời bổ sung đa dạng bài nhằm nâng cao khả năng vận dụng cho học sinh. Một số trường cũng có kế hoạch riêng cho những học sinh còn yếu ở từng môn học.

Tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), kế hoạch ôn tập được triển khai xuyên suốt từ tháng 1 đến tháng 6. Nhà trường tổ chức các buổi ôn định kỳ vào chiều thứ tư hàng tuần, riêng Toán và Ngữ văn được xếp chung vào thời khóa biểu của lớp. Đặc biệt, nhà trường kết hợp tổ chức ôn trực tiếp và trực tuyến, giúp học sinh linh hoạt tiếp cận cách ôn, tối ưu hiệu quả học tập.

Trong khi đó, trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TP.HCM) duy trì lịch ôn tập với 6 tiết mỗi tuần, bao gồm Ngữ văn, Toán và 2 môn lựa chọn thi tốt nghiệp. Nhà trường chú trọng theo dõi tiến độ từng học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy và nội dung để đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn hướng nghiệp cũng được nhiều trường triển khai để giúp học sinh đưa ra quyết định chọn ngành, chương trình đào tạo và trường phù hợp nhất. Thông qua buổi định hướng, học trò hiểu rõ hơn năng lực, sở thích cá nhân, đồng thời nắm được xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.

Điển hình tại THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TP.HCM), nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với chủ đề "Tư duy định hướng nghề". Chương trình giúp học sinh nhận diện bản thân, hiểu rõ điểm mạnh - yếu, đồng thời nắm yêu cầu của các ngành nghề và công việc. Không chỉ cung cấp thông tin, chương trình còn góp phần hình thành tư duy độc lập và ý thức chuẩn bị sớm cho hành trình nghề nghiệp của các em trong tương lai.

Nhiều trường đại học "tiếp sức" cho sĩ tử

Để chuẩn bị cho lịch tuyển sinh diễn ra sớm hơn, nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh từ cuối năm 2025, tạo điều kiện cho thí sinh chủ động tìm hiểu và đăng ký.

Nhiều trường công bố phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực và tư duy được hầu hết trường sử dụng, bao gồm: TSA, HSA, V-ACT, SPT, H-SCA và V-SAT.

Bên cạnh công bố thông tin tuyển sinh, nhiều trường cũng tổ chức trao học bổng để mang những món quà tài chính, đồng thời động viên tinh thần học sinh trong giai đoạn ôn tập nước rút.

Đơn cử, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức trao học bổng sớm "UEF Scholarship Tour 2026" với thông điệp "Học bạ trao tay - Nhận ngay học bổng". Trường dự kiến trao 2.000 suất học bổng trị giá 25-100% cho 300 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Sáng 6/4, hành trình khởi đầu với hơn 60 suất học bổng được trao cho học sinh 8 trường THPT ở tỉnh Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ) và TP.HCM. Khoảnh khắc được vinh danh và nhận trực tiếp học bổng trên tay khiến nhiều học trò bất ngờ và tự hào.

Không dừng lại ở trao thưởng, UEF còn tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu chương trình đào tạo chất lượng cao. Qua đó, các em có thêm cơ sở để lựa chọn ngành phù hợp với năng lực và mục tiêu. Chương trình học bổng sớm của UEF vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 31/5 và ghi nhận nhiều quan tâm từ học sinh cuối cấp.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn quan trọng để học sinh củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài. Song song đó, các em cũng cần dành thời gian tìm hiểu các phương thức xét tuyển cùng mốc thời gian tuyển sinh quan trọng. Việc tham khảo ý kiến gia đình và giáo viên sẽ giúp các em có thêm góc nhìn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất.